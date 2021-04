Economista: Fideicomiso para reconstrucción nacional no soluciona ningún problema

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día, Evin Andrade, superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), informó que el sistema financiero nacional dispone de al menos 9 mil millones de lempiras para impulsar la reconstrucción nacional.

En ese sentido, dijo que el crédito se ha visto bastante lento y que apenas han crecido en un 1.86 %, en relación al año anterior.

También, detalló que la liquidez del sistema financiero nacional es de al rededor 91 mil millones de lempiras, que ya están disponibles. De este total, se dispondrán 9 mil millones de lempiras para la reconstrucción del país.

Asimismo, el funcionario del CNBS explicó que estos son préstamos del gobierno, a través de un fideicomiso que se estará formando. Este punto lo va administrar una institución bancaria, para canalizar los recursos a los proyectos que se necesitan habilitar, y así impulsar el desarrollo económico del país.

No soluciona ningún problema

Sobre este tema, Tiempo Digital buscó la opinión del economista Rafael Delgado, quien manifestó que el sistema financiero nacional, por muchos años, ha tenido sobre liquidez, y sostuvo que el problema, es que no se ha logrado desarrollar un producto financiero adecuado para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES).

Seguidamente, explicó que los fideicomisos son patrimonios que manejan los bancos de personas naturales o jurídicas. En el caso del Gobierno dijo que con sus recursos puede constituir uno con la banca, sin embargo, reiteró que con esto no soluciona ningún problema.

“Esto no es novedoso. El hecho de que el fideicomiso esté constituido en un banco comercial, realmente, no viene a solucionar ningún problema, porque los recursos que presta la banca están sometidos a las mismas reglas que ya conocemos”, agregó.

De esta forma, reiteró que con canalizar los recursos para impulsar el desarrollo económico, no se llega a lo más profundo de la pirámide como lo son las Mipymes, que constituyen la columna vertebral de la economía.

Son recursos públicos

Delgado mencionó que, otra de las desventajas del fideicomiso para la reconstrucción nacional, es que son recursos públicos sometidos a las reglas del sistema financiero.

“Un fideicomiso no va a funcionar. No va a resolver los problemas si está constituido con las reglas normales, que maneja la banca comercial. No vamos a ningún otro punto”.

Por tanto, indicó que se necesita de un gobierno más comprometido con las leyes y la transparencia. Además, indicó que se busca uno que cree condiciones de estabilidad y credibilidad, para que así un emprendedor tenga el valor de invertir y arriesgar su capital en un negocio.

“Las condiciones actuales del país no dan para eso, por más que se constituyan fideicomiso. Hay una gran cantidad de microempresarios que están sobre endeudados en la central de riesgos y ellos no tienen acceso, por más que tengan propiedades a los recursos en fideicomiso”, finalizó.

