Fernando Araujo se marcha a Uruguay y duda en su regreso al Vida

LA CEIBA.- El estratega uruguayo, Fernando Araujo, de manera sorpresiva anunció que viajará en las próximas horas con rumbo a su país natal, dejando la duda sobre su regreso a Honduras.

La razón por la que Araujo no sabe si regresará al Vida es por el problema económico que se vive en el equipo cocotero; pues solo al técnico le deben alrededor de tres meses y los dirigentes del equipo rojo no le brindan soluciones.

El técnico de los rojos relató que han sido días de mucha incertidumbre; pues siempre pasa pensando en el bienestar de su familia:

«Han sido tres semanas duras, a nadie le gusta este encierro y este momento, pero sabemos que no solo es en Honduras; es a nivel mundial y hay que esperar que pase. Con la familia hablamos a diario, ellos están bien, o es lo que dicen; no dirán lo contrario para no preocuparme».

Tres meses y contando…

Araujo reconoció que ya son tres meses en los que no reciben ni un centavo: «Ya inició a correr el tercer mes que no recibimos pago, el presidente del club nos ha dicho que no tienen como pagarnos y que tenemos que esperar».

El uruguayo aprovechó para agradecer a la gente que le a ayudado en los pasados meses y que han sido días difíciles; tal situación los motivo a salir del país:

«Estoy muy agradecido con la gente de la ciudad que no tienen nada que ver con la directiva del Vida. La gente del hotel donde me quedo también nos han tratado bien, todo es difícil, por eso tomamos la determinación de viajar».

Embajada de Uruguay intercedió en el viaje de Fernando Araujo

El entrenador reveló que no será el único en irse a la nación charrua, le acompañará el resto de cuerpo técnico: Agusto Camejo, Gastón Berriel y que fue gracias al apoyo de la embajada de Uruguay que consiguieron el vuelo.

«Hicimos muchas llamadas a la embajada de Uruguay en el país, sabíamos de un avión humanitario, pero solo estaba para México, Estados Unidos, España, Sudamérica, para Centroamérica no había vuelo. Gracias a las gestiones del embajador, surgió la opción de viajar por San Pedro Sula este miércoles; vamos vía Brasil y luego Montevideo».

Deja las puertas al dialogo

Por último, el uruguayo dijo que esperarán a que la directiva les de una propuestas, y en base a lo que le presenten, él tomará la decisión:

«Nos vamos así, esperamos que se soluciones el tema económico del club y que nos giren el pago, hoy puedo decir que no volveré. Pero quiero primero estar con mi familia, analizar bien la situación y luego tomar una determinación».

«Ya hablamos con Osman Velez, sabemos que se viene un semestre difícil, no puedo comprometer al club con mi salario; es mejor llegar a una mesa de arreglo y dejar todo solventado y puertas abiertas».

Y en palabras de Fernando, dejó en claro que su postura ante lo sucedido con el Clausura 2020 es mejor cerrarlo e ir pensando en el Apertura.

«No soy el indicado para hablar del tema, pero a nivel personal creo que para tranquilidad de todos es mejor poner un punto final, dar un campeón y pensar en el Apertura, pues muchos equipos así como el Vida tiene problemas económicos».

