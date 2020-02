Fernando Araujo molesto tras caer ante Olimpia en La Ceiba

El director técnico del Vida Fernando Araujo salió molesto luego de perder el invicto de ninguna derrota en el Clausura 2020 de la Liga Nacional.

Los cocoteros terminaron cayendo 3-1 ante el Olimpia de Pedro Troglio en el estadio Municipal Ceibeño de La Ceiba.

“Primeramente fueron los errores que cometimos en dos de los tres goles que fueron donde el equipo sacó la diferencia. En un rato me voy a sentar a ver el partido y les puedo asegurar que si me hablas de juego asociado, no lo vi del rival. Sí sabía que iban a saltar líneas, así fue, logramos convertir y no se miraba por dónde nos podían empatar, pero un error individual nos genera el empate”, analizó Araujo.

Se perdió el invicto

El Vida sumaba cuatro empates y tres victorias, pero terminaron perdiendo el invicto ante Olimpia. Sin embargo, ese resultado los movió del tercer al cuarto lugar de la tabla.

“Me voy con la tranquilidad que el equipo lo dio todo en el partido. Hoy no somos los peores, ni el otro día éramos los campeones del mundo; así que hay que tener la categoría para tener un término medio que a veces no se ve acá. No hay que reprocharle nada a los muchachos porque jugamos desde el primer minuto teniendo la pelota”, mencionó Araujo.

Sobre los errores de su equipo: “Para mí fue más error del lateral nuestro que la virtud de él, entonces hay que ver y hacer un análisis en esa postura de la jugada. Son cosas que pasan, evidentemente jugábamos contra un equipo que pesa y mucho. Hoy nos vamos con una derrota, pero esto sigue mañana hay que pensar en Real Sociedad”.

¿Qué pasa con el apagón que hubo cuando estaba empatando 1-1?, se le preguntó: “Esas son boludeces, perdimos porque cometimos errores que antes no lo habíamos cometido. No hay que buscarle más”, cerró Araujo.

