Fenómeno del niño dejará alarmante sequía en 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ingeniero agrónomo, David Erazo, aseguró ayer que este 2020 el fenómeno del niño será más intenso, por lo que, productores y ganaderos deberán buscar nuevas alternativas para enfrentar la crisis y así evitar pérdidas millonarias en la producción.

A través de medios locales, el experto afirmó el fenómeno del niño este año viene muy fuerte, pero según científicos alemanes e israelíes esto se presentará hasta finales del 2020.

Sin embargo, Erazo puntualizó que este va ser un año muy difícil donde los agricultores deberán tomar previsiones. Sobre todo, en utilizar materiales que se escapen a la sequía, es decir, materiales precoces, variedad de maíz, frijol, y otros alimentos.

“El sector sur de Honduras deberán hacer trabajos en asocio como maíz, maicillo, porque da la posibilidad de tener más grano tanto para el consumo humano. Si es maicillo blanco se puede mesclar con la tortilla».

«Y también se puede tener suficiente pasto de corte para la alimentación de verano del poco ganado que tiene el sector sur”, explicó.

David Erazo: “Gobierno debería tener ya pronósticos actualizados”

De acuerdo al entendido en el tema, el fenómeno del niño es un problema recurrente a nivel nacional y el cambio climático llegó para quedarse.

“Cada vez el gobierno debería hacer inversiones más inteligentes para sus pronósticos y tener mayor exactitud, para darle mayor información a los agricultores. Creo que Copeco e infoagro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en febrero ya debería de salir con pronósticos actualizados».

«Y hacer una campaña muy fuerte. No solamente a nivel regional, visitar agricultores, sino que una campaña muy fuerte en televisión, radio semanalmente para que los agricultores se preparen y enfrenten el fenómeno del niño”, señaló.

A efecto de eso, avizoró que si los productores logran sembrar 10 o 12 quintales de maíz y otra vez dos millones de quintales de frijol, no debería haber escasez en el país. No obstante, el especialista dijo que eso es muy incierto porque prácticamente el 97 por ciento de los agricultores hondureños no tienen sistemas de riego.

“Únicamente el 3 por ciento tienen sistemas de riego. Otra cosa muy importante es que apenas el 2.5 por ciento de nuestros agricultores tiene acceso a créditos agrícola. No lo digo yo sino la FAO, entonces la situaciones del fenómeno del niño es verdaderamente alarmante».

«Hay que ponerse a trabajar y sobre todo hablar con el Estado para que incremente el presupuesto nacional para hacer inversiones en infraestructura y de riego”, sostuvo para finalizar el entrevistado.