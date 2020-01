FENAFUTH presenta oficialmente al técnico Luis Alvarado

TEGUCIGALPA.- La Federación Nacional Autónoma de Honduras (Fenafuth) anunció este lunes oficialmente a Luis Alvarado como técnico de la selección Sub-17 de Honduras y a Daniel Uberti como el Coordinador de selecciones menores.

En conferencia de prensa el Secretario General José Ernesto Mejía, Juan Ramón Melgar, Presidente de la Comisión de Selecciones juveniles y Jorge Jiménez Director de Desarrollo se encargaron de formalizar ante la prensa deportiva dicho nombramiento.

“Después de analizar varios currículos, nosotros llegamos a la decisión que el profesor Luis Alvarado es la persona que creemos nosotros nos va a llevar al siguiente mundial, al nivel sub-17″, inició diciendo el presidente de la Comisión de Selecciones Juveniles, Juan Ramón Melgar.

Y siguió: «Una persona que tiene muy buena experiencia. Ha estado en primera división, en segunda división, es una persona joven que tiene mucho futuro y nosotros hemos puesto las cartas en el”, expresó.

Por su parte, también habló sobre el puesto de Daniel uberti, quien será uno de los coordinadores de las selecciones menores.

“Quiero aclarar algo por tantas cosas que se dicen. El profesor Uberti va a estar en la coordinación tanto administrativa como en fútbol, pero los técnicos son el profesor (Reynaldo) Tilguath en la selección sub-20 y el profesor Alvarado en la 17; los que van a decidir son ellos dos”, mencionó Melgar.

Declaraciones de Luis Alvarado

Alvarado agradeció a la directiva de la FENAFUTH por la confianza depositada para dirigir una de las selecciones juveniles de la selección.

“Agradecer a la federación que se fijó en mi para este puesto, sin dudarlo acepté, a la primer llamada les dije si, voy sin preguntar nada más, voy porque le he dado seguimiento al proyecto que tiene la federación. Me gustó mucho la visión que tienen y que hayan tomado mi nombre entre tantos perfiles es algo por lo cual me siento muy bendecido”, inició diciendo Alvarado.

Agregando que: “Sé que también ustedes se juegan sus cartas al elegir a cada uno de nosotros. Contento de pertenecer al equipo de trabajo que ahora en la parte deportiva encabezamos con el profe Uberti, con Coito y con Tilguath. Para mí es un privilegio de aprender de cada uno de ellos”, mencionó.

