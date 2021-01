FENAFUTH le da las «gracias» a Tilguath y queda fuera de la Sub-20

SAN PEDRO SULA.- Tras la cancelación de los mundiales Sub-17 y Sub-20 por parte de FIFA y previstos para el 2021, la Comisión de Selección Menores anunció que el entrenador hondureño, Reynaldo Tilguath, ya no seguirá al frente de la Selección Sub-20.

Tilguath fue anunciado en noviembre del 2019 como entrenador de la Selección Sub-20 de Honduras y tenía la misión de clasificar al equipo nacional al Mundial de Indonesia.

Ni la pandemia detuvo a Tilguath

A pesar de la pandemia, Tilguath continuó con su trabajo de preparación con el seleccionado menor, donde efectuó más de 13 microciclos de trabajo y varios amistosos internacionales de cara al premundial, el cual sería en San Pedro Sula.

Este trabajo quedó en vano luego de que la CONCACAF anulara la competencia.

«El profesor Tilguath no seguirá con nosotros, no podemos tener a la Selección sub-20 activa porque no hay competencia», confirmó Juan Melgar presidente de la Comisión de Selecciones Menores.

«Tilguath es un gran profesional, entendió que no puede seguir por cuestiones de finanza, se le explicó todo eso. Él aceptó y quedamos en buenos términos», aseguró el dirigente.

¿Quién quedará al frente de la Sub-20?

Quienes sí continuarán con sus trabajos serán el entrenador de la Selección Sub-17, Luis Alvarado y su asistente Francisco Pavón, pues realizarán con la Comisión de Selecciones Menores un plan de trabajo a nivel nacional.

Tilguath agradecido

El ex jugador olimpista se expresó en sus redes sociales sobre su salida, y mostró palabras de agradecimiento para con la Federación.

«Gracias Fenafuth por el apoyo brindado en todo aspecto, en este año que estuvimos al frente de la selección sub 20 de Honduras. Jugadores, gracias mis respetos hacia ustedes, éxitos, confío en Dios triunfaran en sus equipos, y no se perderá una gran generación «.

Gracias 🤝 fenafuth, por el apoyo brindado en todo aspecto, en este año que estuvimos al frente de la selección sub 20 de Honduras 🇭🇳, jugadores gracias mi respetos hacia ustedes 🙏🏻 éxitos, confío en Dios triunfaran en sus equipos, y no se perderá una gran generación 🙏🏻⚽️ 🥅 — Reynaldo Tilguath (@rtilguanth0408) January 11, 2021

Te puede interesar: Así quedan los cruces divisionales de la Conferencia Americana en la NFL