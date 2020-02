FENAFUTH es demandada por hotel donde se concentra la Selección

HONDURAS.- Los Tribunales de San Pedro Sula recibió en estos días una denuncia en contra de la Federación Nacional de Fútbol (FENAFUTH) por parte del dueño del Hotel Mediterráneo, el cual, ha servido como Hotel de concentración para la Selección Mayor y categorías Menores.

Fais Jeer, dueño del hotel sampedrano dijo estar muy decepcionado de los federativos, ya que el no quería llegar a tales instancias.

«Lastimosamente si, no quería llegar a estas instancias porque yo he tenido muy buenas relaciones con la selección y la Federación, conozco a Don Salomón (Galindo) y su grupo que son muy honorables. Pero me extraña mucho que haya descuidado esta deuda y no contestan siquiera los Whattsapp y correos que les mandamos a ellos».

FENAFUTH mantiene deuda desde hace dos años

De igual manera, Jeer reveló que tal deuda no es reciente, sino que lleva más de dos años con esa situación:

«Desgraciadamente llevamos dos años con esto, no entiendo porque no quieren sentarse y llegar a un acuerdo, no tiene nada de malo. Pero me vi en la obligación a hacer algo y tuvimos que demandar».

«No quería hacer esto, ni llegar a este grado porque siempre nos hemos llevado bien, pero esta deuda es grande y me da pena hacerlo».

Por último recalcó que en momentos en que la Federación tuvo crisis económica, él mantuvo a los jugadores sin ningún problema en el hotel.

«Cuando estaban en crisis yo les ayude aquí, en ese tiempo dirigía Jorge Luis Pinto y tenían tres meses sin pagar planilla, y yo les ayude sin que me pagaran».

Te puede interesar: Participación de hondureños en Mundial de Medio Maratón tambalea por falta de dinero para viáticos