FEHMISSE: “Fondos de garantías del Gobierno no benefician a Mipyme”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los fondos de garantía recíproca anunciados por el gobierno no benefician a las Mipyme así lo denunció este martes Jose Castañeda, presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FEHMISSE).

“Esos fondos de garantía no son apoyo para la pequeña y mediana empresa, y no es ningún apoyo para nadie. Es decir, que si esos fondos realmente los pusieron ahí, cosa que dudo, allí van estar porque nadie los va a ir a sacar porque ¿Cómo los van a sacar?”, cuestionó el dirigente a través de un medio radial.

En ese sentido, explicó que para ellos, el apoyo que anunció el gobierno a través de esos mecanismos de crédito es una falacia.

“Son una falacia porque no funcionan y ni va funcionar porque para empezar no funcionaba ni siquiera en tiempos normales antes de la pandemia, por los mismos requisitos no digamos ahora que se ha empeorado la situación del ambiente de negocios”, criticó.

En cuanto al papel que juega el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Castañeda señaló que para empezar esa institución financiera no es un banco de primer piso sino de segundo piso. Lo anterior, significa que entrega los recursos a la banca privada.

“BANHPROVI no atiende directamente al público. No tiene sucursales en los 298 municipios, ni siquiera la banca privada las tiene. Así que eso son realmente engaños, falacias, cosas que no funcionan y no van a funcionar. Solamente lo hacen por cuestión populista para ver si ganan votos mediante esos discursos falsos”, aseguró.

Debería haber una diferenciación en el trato a la Mipyme

De ese modo, el representante de las Mipyme dijo que el Congreso Nacional (CN) debería cambiar como se regulan los financiamientos para ese sector económico del país. Puesto que a su criterio, debería de haber una diferenciación en relación al trato de la Mipyme.

“Ya desde condiciones normales tuvo que haber existido esa diferenciación y no digamos ahora con esta cuestión del COVID-19, el ambiente de negocios se convirtió completamente nulo para la pequeña y mediana empresa. Nosotros vivimos el día a día. No tenemos reservas para afrontar la crisis económica que se vive y que se va a empeorar día a día. Esto al final puede terminar en una crisis o convulsión social”, advirtió.

Por lo anterior, el representante de FEHMISSE espera que las autoridades gubernamentales, reacción y “hagan lo que tengan que hacer”.

“En primera instancia deben resolver a los hondureños, la comida en la mesa, inmediatamente porque ya hay gente en la calle con niños”, aseveró.

Para finalizar, José Castañeda señaló que en Honduras no hay ninguna protección para el sector Mipyme porque falla el Estado de Derecho desde su fundamento.

“BANHPROVI está limitado legalmente y no puede actuar de manera en el crédito y lo que requiere en estos instantes son fondos de trabajo rápidos que agilicen el recurso para poder producir, especialmente en el sector agrícola que será lo más urgente de atender”, recalcó para concluir.