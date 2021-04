«Descanse en paz mi papita»: fallece abuelo de Alejandra Rubio

REDACCIÓN. Un mal momento familiar se encuentra pasando Alejandra Rubio, según mostró en sus historias de la red social Instagram. Ella compartió a sus seguidores una fotografía con un listón (chongo) negro adherido, en señal de luto.

En la imagen compartida, la presentadora de Q’hubo TV posa abrazando y tratando de consolar a su madre, quien se encuentra llorando. Adjunto a la gráfica, escribió:

«Te amo mami. Lo siento mucho. Descanse en paz mi papita Zerón«.

Rubio no brindó más detalles, por lo que ha generado cierta confusión entre los usuarios, pues al ver la fotografía, creyeron que la madre de la presentadora había muerto. No obstante, en Instagram, la «Revista Digital Honduras» confirmó que el ser querido de Alejandra que falleció este día, fue su abuelito.

Mensajes de aliento y críticas

Ante la lamentable noticia los mensajes y comentarios de aliento no se han hecho esperar, los internautas enviaron sus condolencias a Rubio. Sin embargo, también hubo quien la señalara y criticara por la fotografía.

Críticas surgieron porque ciertos seguidores no consideran apropiado que haga público el momento en que la madre llora, además expresaron que ha generado confusión por el listón negro. No obstante, la mayoría de internautas han pedido respetar el dolor que está atravesando la presentadora.

De momento no hay mayor detalle del velatorio o funeral del abuelo de Alejandra, pues aún no ha divulgado más información. No obstante, hay que tener en cuenta que Rubio es una de las personalidades hondureñas que, pese a que comparte la mayoría de actividades diarias, muy poco o nada muestra sobre su familia o allegados.

Generalmente en las redes sociales de ella, solo se encuentran imágenes y vídeos de sus viajes, salidas nocturnas y actividades en el canal para el que labora. Sus seguidores han dicho entender que quiera mantener alejados del ojo público a sus seres queridos.

