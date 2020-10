Farándula | Bad Bunny: «Basta ya de la violencia machista contra mujeres»

El puertorriqueño Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del trap y reguetón a nivel mundial, recibió el galardón de «mejor artista latino» en los Premios Billboard de la Música 2020, y en como parte de su discurso en la obtención de la presea, compartió un discurso en contra de la violencia machista hacia las mujeres.

El discurso del «Conejo Malo» se basó en la interpretación su éxito «Yo Perro Sola», cuyo video musical busca hacer eco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, según manifestó el artista cuando lanzó el tema, parte de su álbum «YHLQMDLG» (Yo hago lo que me da la gana).

Bad Bunny dedicó el premio a todas las mujeres, pero especialmente a las originarias de su natal Puerto Rico, y a las pertenecientes a la comunidad latina. «Sin ustedes, no existiera nada, ni la música, ni el reguetón», dijo el cantante en su discurso.

«Basta ya de la violencia machista en contra de las mujeres. Vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola«, agregó Bad Bunny, mientras elevaba el premio en sus manos.

Filosofía musical de Bad Bunny

Es oportuno mencionar que Bad Bunny se popularizó específicamente por el contenido que representan sus letras en los temas que interpreta.

En ese sentido, ha sido cuestionado por ello, pero también ganó seguidores por sus líricas «crudas». Pese a que el reguetonero pregona su mensaje de «no violencia machista contra las mujeres«, otros temas que han ocupado primeros lugares entre sus fanáticos muestran otra realidad.

Ejemplo de ello, es una de sus más recientes canciones titulada «La Santa«, esta canción dice textualmente: «te lo dije que esto era para jugar y que no te podías enamorar y ahora me querés cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy».

Asimismo, la canción «Vete«, también de su reciente álbum YHLQMDLG, cita lo siguiente: «dime ¿qué esperas? baby te quiero, pero afuera; eres alguien por dentro y otra por fuera y ya no siento nada cuando te encueras».

Pero los nuevos temas del reconocido artistas no son las únicas con ese tipo de contenidos, canciones de anteriores álbumes, reflejan la misma filosofía.

«Baby la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo, así que de mi vida mueveté. Arranca para el carajo, mi cuerpo no te necesita. Baby, mejor que tú, ahora tengo como diez», reza la famosa canción te boté, en la que colaboró Bad Bunny junto a otros artistas como Ozuna, Nicky Jam, entre otros.

