REDACCIÓN. La sensual catracha, Ariana Herchi, a diario enciende las redes sociales, principalmente Instagram, con cada fotografía o vídeo que sube logra miles de reacciones, pero quizás ahora buscaría conquistar la plataforma OnlyFans.

En una publicación hecha recientemente, así lo dejó a entrever. En la historia de Instagram, Ariana lanzó una pregunta en la que consultaba a sus 726 mil seguidores si querían OnlyFans.

Con una foto de ella mostrando su sensual y estilizado cuerpo, la famosa hondureña posteó: “¿Quieren OnlyFans?”, dejando un espacio para que sus seguidores respondieran sí o no.

En la misma imagen explicó que ese tema se lo consultan a diario, pues parece que sus miles de fanáticos están a la espera de verla por la popular App en la industria del entretenimiento para adultos.

Only Fans

La App trata de un servicio de suscripción de contenido londinense. Su modelo de negocio consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a cambio de fotografías, vídeos, audios u otros elementos exclusivos.

Por lo que, si «la reina del Instagram», como ha sido bautizada por sus seguidores, llegara a tener una cuenta en OnlyFans, podría generar múltiples ganancias, ya que son sus propios fans quienes le están dando la idea.

No obstante, Ariana no ha confirmado nada, únicamente lanzó la «bomba» y se retiró; tanto es así, que no dio a conocer el resultado de la encuesta, pero de acuerdo a la aceptación que ella tiene en redes, estar en OnlyFans sería como «cumplirle el sueño a muchos».

«Enciende» Instagram

Ariana, diariamente está subiendo contenido a sus redes, sus labores diarias, comidas y momentos compartidos con sus cuatro hijos. Siempre consigue causar sensación con cualquier post, sus sensuales vídeos y fotografías. Con tan solo una gráfica logra poner de cabeza a Instagram.

