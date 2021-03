«Tengan piedad»: familiares claman por aparición de comerciante secuestrado en SPS

CORTÉS, HONDURAS. Zozobra, tristeza y miedo es lo que viven los familiares del joven Antonio Rivera Brevé, un comerciante que aspiraba a ser diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y fue raptado hace un mes en la ciudad de SPS.

Su madre, esposa y demás familiares claman entre lágrimas por su aparición, ya que según ellos no tienen ninguna noticia.

«Creo en el poder de Dios y le pido que me lo tenga con vida, que me lo devuelva porque es mi único hijo varón. A quienes lo tienen, les pido misericordia, no sabemos por qué se lo llevaron, recuerden que también tiene familia«, expresó Zoila Brevé, madre del desaparecido.

«Él es un hombre luchador e imperfecto como todos, pero les pido que tengan piedad», dijo.

La madre, quien se encontraba en un plantón exigiendo noticias sobre su hijo, recordó que lo último que supo de él, fue cuando le envió en mensaje bíblico vía WhatsApp horas antes de su rapto.

Declaraciones de la esposa de Antonio Brevé

Asimismo, la esposa del comerciante, Nancy Moncada, manifestó que su pareja no tenía problemas con nadie.

«Mi corazón dice que está vivo, él no tenía problemas con nadie, tampoco sabemos quiénes, ni por qué se lo llevaron«, indicó.

«Suplicamos que lo dejen, no importa en que circunstancia, pero que lo devuelvan. A las autoridades les decimos que si tienen engavetado el caso que lo reabran y que lo busquen», externó.

Antonio Brevé, de oficio comerciante, fue privado de libertad el 18 de febrero del 2021, en la colonia San Roberto de Sula, a inmediaciones del Instituto José Trinidad Reyes, cuando regresaba de su casa en la colonia Satélite.

A un mes y un día de su desaparición, no han tenido noticias de él y nadie se ha comunicado para darles información del paradero, asegura la familia.

