Familia que recibió ataúd vacío demandaría al Hospital Escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Frente al Hospital Escuela, donde les cerraron las puertas, los familiares del fallecido, Óscar Humberto Aguilera, expresaron que quieren interponer una demanda contra el centro asistencial por haberles entregado un ataúd vacío.

El pasado viernes se dio la penosa situación de que las autoridades de la morgue del Hospital Escuela, entregaron un ataúd a unos familiares que llegaron a recoger a su ser querido.

Sin embargo, la sorpresa de las personas que cargaban el cajón fue que el peso del artefacto de madera era poco. Después de eso, tomaron la decisión de abrir el ataúd y se percataron que estaba vacío.

«Estamos poniendo la demanda para que esto no se siga dando en el Hospital Escuela. Fuimos ahorita y no nos dieron información, solo hubo una persona que nos dijo que fuéramos hasta el Core-7. Lo que ellos hicieron fue jugar con nuestro dolor. No les importó y estamos realmente indignados con todo lo que sucedió», dijo Belkys, hija del occiso.

A su vez, comentó que cuando llegaron a reclamar por lo que estaba sucediendo, vieron llegar a personeros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), los cuales, aseguró Belkys, huyeron del lugar.

«Vamos a descubrir qué es lo que se está llevando en el Hospital Escuela: ¿por qué los de SINAGER el día que íbamos a enterrar a nuestro padre, cuando vieron el alboroto y vieron que en el ataúd no había nada, solamente retrocedieron y se dieron a la fuga? Algo estaban tramando. Yo quiero que eso salga realmente a la luz porque a saber cuántas personas fueron a enterrar solo el ataúd, por eso queremos aclarar todo esto», lamentó.

En el Hospital Escuela se hicieron «de la vista gorda»

Asimismo, la familiar afectada contó que ayer, lunes, que intentaron hablar con las personas del Hospital Escuela, se hicieron «de la vista gorda».

«No nos atendieron en el Hospital Escuela. Nos cerraron las puertas y esto solo da mucho más para hablar. Nosotros estamos exigiendo video para ver cómo trabajan de verdad en la morgue, qué es lo que están haciendo con los cuerpos», dijo.

Finalmente, Belkys dijo que la parte monetaria no le interesa, solamente conocer qué es lo que de verdad hacen en la morgue con los cadáveres.

«Pedimos a las autoridades de que se pongan la mano en la conciencia. No me interesa lo monetario, solo queremos ver la verdad de cómo están trabajando, no pueden seguir jugando con el pueblo», cerró.

