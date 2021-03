Hermana desmiente a migrante hondureño y dice que la mamá está viva

MÉXICO. Un migrante hondureño se hizo viral en redes sociales, luego de que un ciudadano mexicano lo encontró llorando desconsolado, pues aparentemente su madre había fallecido.

En la grabación se muestra cómo el compatriota de nombre Kenny Nájera, está hasta sin palabras de tanto llorar. El mexicano se le acerca y ahí, el hondureño le comienza a contar que le acababan de avisar que mataron a la mamá de tres disparos.

El migrante sostuvo que no tenía nadie más en Honduras, que su madre era la única familiar, que incluso por ella había decidido salir del país, para darle una mejor vida. El vídeo comenzó a hacerse viral, hasta que sus propios familiares salieron a desmentirlo.

En primer lugar, varios vecinos de Kenny, enviaron mensajes y llamaron a un medio de comunicación, donde aseguraron que su progenitora Zenia Raudales, quien reside en Orica, Francisco Morazán, estaba viva.

Por otro lado, una mujer señaló que al ver la grabación quedaron sorprendidos por la actuación de Kenny. Además, afirmaron que el joven era «drogadicto».

«Kenny tiene problemas de drogas, y sí está en Piedras Negras, México, pero a Zenia no le ha pasado nada. Me da pesar por la vida de él, porque está desorientado totalmente, pero no es cierto», manifestó una allegada.

La mujer también afirmó que recientemente había hablado con la mamá del joven, de hecho, sostuvo que ella estaba llorando porque observó el vídeo de su hijo.

Asimismo, agregó que Kenny se fue de Orica desde hacía unos seis meses atrás y que tiene una hermana mayor. Ella también mencionó que Kenny estuvo en Estados Unidos y que lo deportaron de allá.

Andrea Raudales, hermana mayor del migrante, explicó que son tres los hermanos. Ella externó que ya esperaban que le dieran seguimiento a la noticia, pues ella se había enterado desde el día domingo, por una exnovia de él.

«La muchacha descontrolada me llama y me dice, le voy a enviar un vídeo, que su mamá está muerta, y todo lo que él habla ahí», acotó.

La hermana, explicó que tienen un problema con Kenny desde hace 14 años. Andrea, indicó que el hondureño, hoy a sus 26 años, nunca puso de su »voluntad», para cambiar su vida y ellos se cansaron de luchar.

«Él comenzó a consumir cocaína desde que tenía doce años, estaba en la escuela. Son testimonios reales». ratificó. La hermana siguió contando que él decía que eran de Olancho, porque sus raíces son de allá, y que la mayor parte del tiempo era donde estaban.

«De hecho un día después (de) que vimos el vídeo, él estaba llamando a mi mamá, diciéndole que lo perdonara por todo. Pero, nosotros ya conocemos el patrón de él», reveló Andrea.

