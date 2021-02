CORTÉS, HONDURAS. A casi tres meses del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, las familias afectadas aún continúan damnificadas y en precarias condiciones económicas, ese es el caso de un pintor autodidacta de San Pedro Sula, cuya familia no tiene ni para comer, aseguró la esposa del hondureño.

Antes de la pandemia y el paso de los fenómenos naturales, Sergio Hower se ganaba la vida vendiendo sus obras de arte, que se podían cotizar desde L100.00.

Pero las restricciones en la circulación y el cierre de la economía nacional debido al COVID-19, llevaron a Sergio a sumarse a la lista de desempleados del país. Tiempo después, perdió su casa y junto con su familia fueron ubicados en un albergue del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

En ese lugar, llevan casi tres meses sin esperanzas de volver a su hogar y las oportunidades de generar ingresos económicos es escasa.

La historia del artista autodidacta se ha viralizado en redes sociales y son varios los hondureños solidarios quienes compartieron en sus cuentas, imágenes de las pinturas de Sergio y su número de teléfono para quienes deseen apoyarlo.

¿Cómo ayudar a Sergio?

Deyni Menjívar, una comunicadora de la zona norte lo compartió en su red social Facebook, es una de las hondureñas que se conmovió con el caso de Sergio y quien sostuvo comunicación con la esposa del sampedrano.

De acuerdo Menjívar, la pareja sentimental del artista presenta una discapacidad auditiva, lo que le impide hablar, sin embargo, lleva varios años junto a Sergio, pero la situación económica los ha llevado al colapso. Esa crisis es la que la afectada, entre lágrimas, relató a la periodista de la zona norte.

«Ayer publiqué la historia de Sergio, el pintor autodidacta que está damnificado en INFOP, San Pedro Sula. Ella es su esposa, no habla ya que padece de discapacidad auditiva. Me acaba de escribir llorando que no tienen qué comer», cita la publicación de la joven.

El caso de Sergio es solo uno entre miles de hondureños que perdieron todo en los estragos que ocasionó Eta e Iota y que la pandemia les ha impedido reestablecerse económicamente.

Si usted desea colaborar con la familia sampedrana, puede hacerlo comprándole un hermoso cuadro de pintura a Sergio o enviando otro tipo de ayuda. Su número de teléfono es el +504 9810-7715.

