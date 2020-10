Fallece el abogado Ramón Ovidio Navarro, exfiscal General de la República

CORTÉS, HONDURAS. El gremio de togados se vuelve a vestir de negro, pues acaba de ser sacudido con la noticia de la muerte, esta madrugada, de uno de sus mejores representantes en el país.

Se trata del abogado y notario Ramón Ovidio Navarro, quien fue Fiscal General de la República de Honduras y también fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El profesional del Derecho fue el tercer fiscal que tuvo Honduras. Al llegar a su cargo, sucedió a Roy Medina, quien llegó tras el fin del período de Edmundo Orellana, primero en el cargo.

Pesar entre sus amigos

En vista de la pandemia que imposibilidad las reuniones de muchas personas en el país, los hondureños han optado por usar las redes sociales para mostrar su cariño y condolencias a la familia del exfiscal.

«Hoy hemos sido sorprendidos con la noticia del sensible fallecimiento del abogado Ramón Ovidio Navarro Duarte. En lo particular mantuve una buena amistad con él. Por este medio envió mis condolencias a su esposa hijas e hijos y demás familiares. Descanse en paz, mi amigo Ramón Ovidio Navarro Duarte», dijo Edward Denovan Galicia Padilla.

Asimismo, «Ya está en los brazos del Señor. Mi sentido pésame a su familia. Nos ha dejado un gran legado, pues nos enseñó a ser perseverantes sin importar las circunstancias. Hasta luego, querido amigo», escribió Ramón Arita León.

«Nunca me gustaron las despedidas y menos aún cuando son para un buen amigo como usted. Ahora, que ya no pertenece a este mundo. Me ha enseñado que la amistad puede pasar los límites de la muerte y que ese sentimiento que nos unió en vida permanece integro en mi corazón. Una gran persona nos ha dejado, y aunque ya no esté con nosotros, guardaremos en nuestros corazones su recuerdo», agregó Arita León.

