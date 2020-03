Fabián Coito: «Es un momento duro, pero hay que ser pacientes»

REDACCIÓN. El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, se encuentra en su natal Uruguay pasando la cuarentena. El charrúa reveló que está aprovechando el encierro para pasar tiempo con su familia y de paso adelantar algo de trabajo.

En una corta entrevista con el periodista Ismael Mondragón de Canal 11, Fabián contó que espera volver pronto al país y que la crisis del COVID-19 pase rápido.

¿Cómo está pasando los días en Uruguay?

Una vez que se suspendió el pre olímpico y la fecha Fifa tomé la decisión de venir por unos días a ver a mi familia ya que habíamos decidido que ellos no viajarán a Honduras, como teníamos planificado, para semana santa y me encontré con que acá al igual que en los países de latinoamérica se están agrandando las casos. Es una situación muy parecida en todos lados.

¿Cómo se encuentra su familia?

En cuanto a mi familia, pues estamos bien, no tenemos ningún síntoma hasta ahora y tampoco hemos estado cerca de alguien que haya presentando síntomas. Siempre acatando las órdenes de las autoridades para hacer familia y de paso adelantar trabajo.

¿Cómo le afecta la planificación el tema de la pandemia mundial?

Varía completamente lo que estaba planificado, tanto a nosotros como a las demás selecciones. Es un cambio importante, significativo y que afecta a todas las selecciones en igual medida.

¿Fabián Coito ha hablado con los jugadores?

Me he comunicado con Sebastián y él se ha comunicado con varios jugadores viendo a ver de qué manera se están manteniendo. Pero lo que es planes de trabajo y entrenamientos básicamente corresponde a los cuerpos técnicos de los clubes en los cuales ellos participan porque nosotros no podemos invadir ese espacio y superponer trabajos.

Obviamente volverá el fútbol local y después obviamente se podrán las fechas internacionales.

¿Qué mensaje le manda al pueblo hondureño?

Hay que tener tranquilidad al momento de informarse y saber todas las precauciones que hay que tomar. Luego acatar lo que nos piden las autoridades de cada país que es un tema de higiene, aislamiento y tener mucha paciencia. Es un momento difícil y entiendo a las personas que se les ve bastante alterado su ritmo de vida y afectado el tema económico, pero es un momento muy especial donde hay que mostrar mucha madurez y bueno, prepararnos porque esto va a pasar.

En estos momentos hay que acatar las órdenes, sostener mucha higiene. Es un momento muy importante. Seguramente no somos conscientes de la importancia que tiene nuestra conducta y de lo perjudicial que puede ser para cualquier país si no tomamos los recaudos rápidamente y colaboramos en esto que es en principio frenar la multiplicación de casos y que definitivamente se vaya de nuestros países y retomar nuestra actividades. Un abrazo a todos los hondureños y espero verlos pronto.