Fabián Coito preocupado por situación de Moya: «El buen nivel lo va perdiendo»

REDACCIÓN. El seleccionador nacional, Fabián Coito, lamentó que el mediapunta, Brayan Moya, no haya conseguido firmar con ningún club después de haber tenido un gran 2019.

El jugador de 26 años de edad, tuvo un destacado paso por el Zulia FC de la primera división del fútbol venezolano. En donde participó en la Copa Sudamericana con sobresalientes actuaciones y varias anotaciones importantes.

Sin embargo, el originario de San Antonio de Oriente no logró alcanzar un acuerdo con el club sudamericano. Además, estuvo a punto de unirse a las Águilas Doradas de Colombia, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

En ese sentido, Coito mostró su preocupación por dicha situación debido a que Moya venía siendo un hombre clave en las convocatorias del uruguayo.

«Considero que debe estar en un equipo, competir, ser citado. Desde el punto de vista del entrenador puedo decir que es una lástima, no es merecido porque hizo un gran año 2019 y me sorprende que no tenga equipo. Como seleccionador es una lástima porque el nivel que él tenía lo va perdiendo», lamentó el entrenador de la Selección Nacional de Honduras.

Fabián Coito: «A Ever hay que acompañarlo»

Ever Alvarado se ganó con trabajo el puesto como lateral izquierdo principal en la H. Al menos, para Fabián Coito estaba por sobre los demás aspirantes, incluyendo al experimentado, Emilio Izaguirre.

Ante eso, el timonel opinó que el apoyo hacia el 5 merengue es vital y espera que la recuperación sea lo más pronto posible. A su vez, manifestó que pensando en el grupo, «la no presencia de un futbolista obliga a la aparición de otros. Hay que trabajar en ese aspecto, buscar el futbolista que ocupará esa posición, que se involucre rápido y que Ever vuelva de la mejor manera. Es una lesión grave, pero la tecnología ahora hace que la recuperación sea en corto tiempo y mejor», dijo.

El próximo 22 de marzo Honduras enfrentará a la República Checa para cumplir con el compromiso de la Fecha FIFA. De tal forma que, el charrúa brindará la lista de convocados unos 15 días previos al compromiso.