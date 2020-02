FA abre investigación por «burla» de Delle Alli con tema del «Coronavirus»

INGLATERRA.- El Tottenham no vive el mejor de sus momentos en la Premier League y ahora podrían perder a Dele Alli por suspensión, luego de haberse burlado del coronavirus.

La FA anunció que le abrió una investigación a Dele Alli, luego de que el seleccionado inglés subiera un video en sus redes sociales, en el que se burla del coronavirus; la enfermedad que ha cobrado más de 900 vidas en las últimas semanas.

La suspensión que enfrenta Dele Alli, dependerá de la gravedad que la FA considere, dado que podría tratarse de un comportamiento racista y discriminatorio por parte del inglés.

En el video que la FA investiga, Alli sale con un cubre bocas, al parecer en un lugar público y casi al finalizar, enfoca a una persona asiática que está en el mismo lugar que él.

Dele acompañó con la leyenda «Coronawhat, please listen with volume«.

The @FA turned a simple joke between two team-mates & friends (Bernardo Silva & Mendy) into a tweet with racist intent and charged Bernardo with misconduct. I want the same energy with Dele Alli here after getting BLATANTLY RACIST toward a random Asian. pic.twitter.com/qvyFIbNook

— Nora (@cityznn) February 9, 2020