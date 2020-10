Exviceministro de Salud sobre hospitales móviles: “No nos quieran ver la cara”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Nunca se debieron comprar los hospitales móviles y con el dinero que se gastó se hubiesen construido 13 nosocomios en el país”, señaló este jueves exviceministro de Salud, José Manuel Matheu.

A través del foro Frente a Frente, el exfuncionario dijo que todo lo que dicen los miembros de la Junta Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), en relación a los hospitales móviles “es un cuento”, por lo que, les pidió que no le quieran ver la cara a los hondureños.

“Escuchaba al ingeniero Boquín y me acordé de anoche que le contábamos un cuento a mi nieta y ella sabe que es un cuento. Empecemos por decir la verdad, no nos quieran ver la cara. El país, para que cambie, debe reconocer los errores”, aseguró Matheu.

A renglón seguido, expresó: “No es ganas de echarle tierra a un gobierno. Y no eran siete, eran 92 hospitales los que salieron ofreciendo. Incluso ofrecieron el de oncología, lo que era un insulto para los médicos. Sabemos que no se construye un hospital de oncología bajo la mampara de una emergencia, lo que querían era justificar los casi 500 millones que pidieron”, objetó.

Según el galeno, cuando se pide hospitales de ese tipo no toma ni 27 minutos para pagarlos porque es emergencia. Sin embargo, al país llegaron cuatro meses después y han pasado tres meses desde que estén aquí y no funcionan.

“Tal vez para la próxima pandemia estén listo. Es ridículo. Nunca debieron comprarse estas cosas. Usted le pregunta a un médico serio y le va a decir que no debieron comprarse esos hospitales. No era comprando carpas”, criticó.

Nota relacionada: Facussé: Gobierno sabía de «estafa» en hospitales móviles de INVEST-H

Exviceministro: “Hospitales de lata nunca serán mejores que uno construido”

Por lo anterior, el exviceministro de Salud reiteró que nunca debieron comprar los hospitales móviles. “Con todo respeto, al señor que habló (Gustavo Boquín), no puede decir que unos hospitales de lata son mejores que un hospital construido”, enfatizó.

Matheu cuestionó que los hospitales móviles no han entrado en funcionamiento y ya encontraron fallas.

“Ahora hay que esperar a que funcionen para encontrar otras fallas que ponen en riesgo la vida de las personas. Y ¿cuál será la vida útil?, ¿cinco años? No se debieron haber comprado esas latas. Debieron haber construido hospitales”, recalcó.

De igual forma, el galeno solicitó al gobierno dejar de gastar en bombas lacrimógenas. Esto, debido a que con ese dinero se podrían comprar miles de mascarillas.

“Cada bomba lacrimógena vale 5 mil lempiras, cuántas mascarillas comprarían con eso, ahora nosotros las compramos. No importa, pero se pudieran comprar otras cosas que la gente necesita”, sostuvo.

Para finalizar, dijo que están en la mejor disposición de ayudar y que sus opiniones no es cuestión de estar en contra.

“Gobierno, abra sus oídos, no se quede en el círculo que está, y lo han llevado a cometer errores. No hablo solamente del dinero, hay vidas humanas de por medio. Nuestro compromiso es con la vida de la gente. Al presidente le digo: No nos vea como enemigos, somos personas que queremos aportar”, concluyó.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn