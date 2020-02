Extorsión: tirotean taxi de la ruta Buenos Aires-Centro en Comayagüela

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Los grupos criminales que se dedican al cobro de la extorsión no dan tregua al sector transporte, y es que este domingo, supuestos pandilleros tirotearon un taxi de la ruta Buenos Aires-Centro.

De acuerdo al informe policial, la acción criminal se reportó en horas del mediodía de este domingo, justamente en el sector más conocido como el hoyo de Merrian.

Afortunadamente, el hecho no dejó la pérdida de vidas humanas, pero si atemorizó a los transportistas que laboran en dicho punto de taxi.

Cabe señalar que ayer, los taxistas del punto de la colonia La Joya anunciaron que no seguirán trabajando por la presión que ejercen grupo de delincuentes que se dedican al cobro del impuesto de guerra.

Rony Figueroa: “Estamos hartos de pagar extorsión”

Sobre el tema, el dirigente del transporte, Rony Figueroa, afirmó que se sienten preocupados en Tegucigalpa y Comayagüela por que han sido amenazados.

Figueroa relató que en el hecho reportado hoy, llegaron dos individuos en motocicletas, plenamente identificado uno de ellos, quien andaba una moto blanca, y el otro se transportaba en una moto negra.

Asimismo, indicó que a las personas que llegaron el día jueves a dejarles el “recado” también están identificados.

“Son de la mara MS-13, son estructuras criminales de estas bandas que se dedican a la extorsión dándole luto al pueblo hondureño. Los de la MS las extorsiones la hacen en la 3 de mayo y lo decimos públicamente para que el presidente lo sepa. No tenemos miedo porque estamos hartos ya de estar pagando extorsión. No es posible que les quiten la vida a los trabajadores de buses urbanos, interurbanos, de taxis, negocios. Tienen que hacer un alto. No sé si va a salir dinero de algún lado, pero que pongan cámaras de seguridad en todos los puntos que son más de 114 puntos de taxi en Tegucigalpa y Comayagüela para que estas extorsiones no sigan y las estructuras criminales no sigan levantándose”, expresó Figueroa.

Figueroa: “No es posible que sigamos pagando rifas y carwachadas”

En ese sentido, detalló que puntos de La Joya-Centro, Flor del Campo, Tiloarque y otros más están paralizados por la extorsión.

“No es posible que sigamos pagando rifas, carwachadas, doble mara a la MS. Estamos preocupados, porque hemos visto que se han incrementado el número de extorsionadores”, lamentó.

Puntualmente en el caso que pasó en el hoy de Merrian, Figueroa dijo que si han pagado la extorsión, pero los grupos criminales habían dejado de cobrar hace tres semanas.

“No es problema de nosotros que hayan perdido el número del teléfono donde hablan, porque siempre los sábados está encendido, pero los que vinieron hoy y dispararon uno de ellos está identificado al igual que los que vinieron el jueves a decirles a los compañeros que no la creían con el barrio”, comentó.

Igualmente, prosiguió “Esperamos que el presidente empiece a ponerle más chispa a esto, porque vemos que ha creado cualquier cantidad de policías, pero esto se está desatando en varios puntos que están paralizados”.

Para finalizar aseguró que actualmente trabajan a medio vapor gracias al resguardo que les brinda la Policía Nacional

“Necesitamos que el presidente nos apoye con la seguridad porque los compañeros se sienten atemorizados. Que hagan cateos en la 3 de mayo porque las extorsiones vienen de allí. La MS-13 le ha hecho mucho daño a toda la población hondureña”, concluyó.