Extorsión: ahora les cobran a transportistas «car-wash» y «rifa», según Jorge Lanza

TEGUCIGALPA-HONDURS. El dirigente del Transporte Jorge Lanza, denunció ayer que este nuevo año, estructuras criminales les están exigiendo un incremento al cobro de la extorsión, por lo que, advirtió que si el Gobierno no les da resultados positivos en el combate a dicho flagelo, ellos en los próximos días paralizarán todo el sector a nivel nacional.

Lanza expresó lo anterior en referencia a la paralización de labores por parte de las unidades de la ruta Tiloarque-Sosa de Comayagüela.

Preliminarmente, se informó que dichas unidades del transporte no habían trabajado por tres razones: Incremento al pago de la extorsión, aumento a la tarifa y alza a los combustibles.

Sin embargo, Jorge Lanza desmintió dicho extremo y aseguró que el único problema que tienen es la grave situación de la extorsión.

“Esto nos está agobiando tanto. No sabemos que hacer ya. Nos piden un incremento más esta gente de la extorsión. Como empresarios del transporte lo que hacemos es decidir para tomar medidas porque las autoridades no son capaces de parar este flagelo. Entonces, nosotros vamos a paralizar el transporte en todo el país para ya no pagar la extorsión que honestamente nos tiene mal”, expresó Lanza.

Jorge Lanza: “Pedimos a Dios que pare esto ya porque no aguantamos”

Asimismo, reveló que en diciembre pagaron el décimo-treceavo mes, y aguinaldos pero aún los siguen extorsionando.

“Ahorita quieren un mayor impuesto por un tal car-wash que no le lavan el carro a uno, sino que es un invento. También le piden a uno una tal rifa de 50 o 100 lempiras que no se la gana nadie, sino que solamente hay que darles el pisto. Estas son dos cosas que se nos han acumulado y que ya no soportamos. Le pedimos a Dios que esto pare ya porque no aguantamos”, exclamó el dirigente.

Consultado sobre cuando y donde iniciarán con la paralización de unidades, Lanza explicó que comenzarán por la situación en la capital, pero será extensiva a todas las ciudades donde se pagan el impuesto de guerra.

“Todos los compañeros transportistas deben hacer conciencia y tomar una determinación para terminar con la extorsión tan horrible que vivimos. Estos tipos sinvergüenzas, vulgares, que se encargan de vivir del dinero de los demás, ya no pueden seguir. Le pedimos al pueblo en general que nos apoye. Ya es demasiado y este país debe sentar un precedente y como ciudadanos debemos hacerlo ahorita”, afirmó el transportista.

Para finalizar, Lanza dijo que la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU) trabaja con las uñas, porque no tienen los implementos logísticos ni el dinero para hacerle frente a extorsión.

“Es un conjunto de situaciones que la FNSTU padece y hacen lo que pueden con lo que tienen. Están como la salud y Educación del país arañando, ver como hacen para solventar un problema pero no hay gobierno que les done todo lo que requieren para dar resultados positivos”, concluyó el entrevistado.