Expertos: OABI no puede suspender pagos y menos de forma generalizada

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del abogado Óscar Cálix, la suspensión de pagos en concepto de alquiler anunciado por la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados), debe de ser en casos especiales y no generalizado.

Ante ello, el togado opinó que dicha medida es acertada debido a que gran parte de la economía se encuentra paralizada; no obstante, indicó que la suspensión anunciada debe de ser especial y generalizada.

«Los bancos han prorrogado los pagos. Lo que tiene que hacer la OABI es pasar el pago de esas cuotas para el otro año», indicó Cálix.

A renglón seguido, aseguró que esa es la mejor medida, con lo cual la OABI no va a perder; sobre todo los dueños de los inmuebles y que dicha oficina tendrá que devolver los valores a sus dueños.

«No se debe de aplicar como norma general, sino, en casos especiales», recalcó el experto en derecho.

Seguidamente ejemplificó que las fincas que están produciendo leche y granos no se les debe de suspender los pagos de renta. Sin embargo, indicó que el pago de renta debe de ser prorrogado en el caso de «las casas de habitación y los locales comerciales».

De igual forma, manifestó que la ley permite que los pagos de renta sean prorrogados y que se actué con justicia.

Por otra parte, dijo que para la prórroga del pago de la renta las personas deben de enviar la justificación del porque no pueden pagar. «Tiene que ser a solicitud de parte y no de manera general, y que expliquen los motivos del porque no pueden pagar esos cuatro meses», añadió.

OABI no tiene facultades para dispensar pago de arrendamiento: Juan Carlos Barrientos

Entre tanto, el abogado Juan Carlos Barrientos, aseguró que la OABI es solamente la administradora de bienes incautados y que ellos están haciendo mal en estar dispensando arrendamientos; lo anterior según el experto porque estarían incumpliendo con sus funciones que es la administración de bienes.

Además, manifestó que las personas que arriendan los bienes inmuebles no son personas pobres, sino, personas que cuentan con la capacidad económica para arrendarlos.

