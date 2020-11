Experto de Atlanta sobre Iota: “Me estremezco al pensar en la inundación» que dejará

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La depresión tropical número 31 mantiene en alerta al territorio hondureño, ya que su trayectoria, según han dicho meteorólogos, tendría el mismo recorrido que Eta o ingresaría por completo a Honduras.

Las alertas se encienden para los catrachos, principalmente porque las proyecciones indican que los daños mayores serían en la zona norte, ya devastada por Eta.

En ese sentido, las autoridades hondureñas han manifestado que las lluvias que trae la depresión tropical 31 comenzarían a hacerse notorias en el país, a partir del sábado y domingo.

Sin embargo, han descartado el hecho de que no traerá graves inundaciones, pues se maneja que las cantidades de agua de la depresión serán en menor cantidad que las que trajo Eta.

No obstante, Greg Diamond, el reconocido meteorólogo y productor meteorológico de The Weather Channel, nominado al premio Emmy, informó mediante sus redes sociales que se está avecinando un “desastre humanitario en Centroamérica”.

Debido a que se espera que la depresión tropical 31 se dirija hacia las mismas áreas devastadas por el pasado Huracán Eta.

Lo anterior, dispara las alarmas para Honduras, sobre todo para el Valle de Sula una de las regiones que quedaron en catástrofe. Además hasta estos momentos muchas de ellas aún continúan estancadas en el lodo.

Por otro lado, el meteorólogo Diamond señaló que, de igual forma, se esperan lluvias de dos dígitos. Además de los 10 a 30 que se generaron la semana pasada.

En su cuenta oficial de Twitter, el experto en meteorología finalizó diciendo: “Me estremezco al pensar en la inundación que se producirá”.

