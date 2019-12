Experta: Estado desobedece la Ley Penitenciaria; no rehabilitan

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante las últimas muertes violentas registradas en varios centros penales del país, la abogada Reina Rivera, experta en la materia de Derechos Humanos, ha dicho que la situación del sistema penitenciario es de alta emergencia.

Pero advirtió que la emergencia no es como la que el Gobierno visualiza, es decir «una emergencia para militarizar y ejercer más la fuerza».

Además, agregó que la emergencia que hay es sobre las políticas que el Gobierno está implementando en los centros penales.

«Lo que llama la atención en el centro penal de Tela es que no es la Penitenciaría Nacional, no es de máxima seguridad; no alberga los reos más peligrosos del país», indicó la togada.

Del mismo modo, explicó que en la cárcel de Tela, solamente están albergados los reos que han cometido delitos menores como robo, hurtos, personas que han sido acusadas de estafa.

Gobierno tiene responsabilidad en estas muertes

En ese sentido la experta en Derechos Humanos lamentó que estas 18 personas hayan perdido la vida por delitos menores.

Del mismo modo dijo «hay que recordar que estas muertes se dio en el marco de un amotinamiento. Cuando hay amotinamiento lo que hay es que el ejército ha de haber entrado para reprimir y es decir que esas muertes son imputables directamente al Estado».

Lo anterior debido a que estos reos están bajo la custodia de el Estado, y a criterio de la experta en Derechos Humanos se utilizó armas de fuego para controlar el motín; y eso provocó que el propio ejército disparara «para matar a los privados de libertad», sostuvo Rivera.

Del mismo modo, recordó que ya van cerca de 40 muertes en centros penitenciarios, los cuales la mayoría son de máxima seguridad. «Se supone que no debería de entrar ningún alfiler, sin embargo hemos visto hechos muy graves donde se han utilizado armas de fuego».

De acuerdo con Rivera, estas muertes tienen un tinte político y de interés para las autoridades del Estado; lo anterior en referencia al caso de Magdaleno Meza, «una muerte vinculada a un juicio que se ventiló en New York».

Estado desobedece la Ley Penitenciaria

Por otra parte la experta en Derechos Humanos manifestó que el Estado está desobedeciendo la propia Ley Penitenciaria, que indica que los centros penales tienen que ser centros de rehabilitación.

Con respecto al tema de la militarización en el Sistema Penitenciario dijo que violaba de manera contundente la Ley Penitenciaria.

«Nos preocupa que en las cárceles no se está rehabilitando a nadie. Las personas que están saliendo de las cárceles están saliendo a delinquir, porque no fueron educadas carcelariamente. Las personas que entraron por delitos menores terminaron saliendo asesinos», agregó Rivera.