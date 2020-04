Exministro: Por sospecha de COVID-19 en funcionarios, JOH debería aislarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exministro de Salud, Carlos Aguilar, manifestó que el presidente Juan Orlando Hernández debería aislarse, luego de conocerse que hay funcionarios con sospecha de COVID-19 que han estado muy cerca de él y hasta hace poco empezaron a utilizar algunos implementos de bioseguridad, como las mascarillas.

Cabe recordar que recientemente se conoció que la propia ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, han presentado sospecha por COVID-19.

Respecto al tema, el neumólogo señaló: “El equipo de epidemiología debe estar en este momento. Si no lo ha hecho, haciendo una exhaustiva investigación para identificar las personas que estuvieron en contacto con Flores y Huerta”.

Además, indicó que deben investigar “si tomaron medidas de precaución. Si eso incluye al Gobernante y otros ministros igual se debe hacer”.

El tema se debe tomar con la mayor transparencia posible, dijo el especialista. A la vez señaló que «aunque nadie quisiera que la alta dirigencia y los médicos se enfermen, están obligados a decirnos quiénes mantuvieron contacto y estar la cuarentena”.

Médicos infectados por COVID-19

Sobre la muerte de la doctora Denisse Murillo, a causa de complicaciones por COVID-19, el especialista contundentemente manifestó: “Es un llamando y una señal que nos está diciendo que no solo es que no estamos preparados, sino que pareciese que el plan de contingencias en el que hemos estado trabajando está en el cesto de la basura”.

Aguilar indicó que, con la llegado de la pandemia, ha quedado en evidencia de las precariedades que vive el Sistema de Salud de Honduras.

“Esta epidemia nos está fotografiando de cuerpo entero la fragilidad, precariedad, pero sobre todo la enorme incapacidad que tenemos como Sistema de Salud de dar respuesta a nuestro pueblo”, dijo.

Reveló que, en el Hospital del Tórax, solo cuenta con tres respiradores y uno de ellos ya está ocupado. “Esto revela que no tenemos la capacidad para atender a los pacientes”.

Que el Gobierno diga la verdad

Sobre la supuesta distribución de los fondos millonarios que se han aprobado para combatir la pandemia del COVID-19, el galeno pidió al Gobierno que “diga la verdad”, que dejen de estar engañados y saber a qué nos estamos enfrentando.

Además, resaltó que hay demasiada “improvisación, incapacidad, falta de talento y de creatividad”. Puesto que luego de tres meses preparando los hospitales “en el último momento alguien proponga un cambio de dirección”.

Finalmente, agregó: “Este es un momento en que la sociedad y los medios de comunicación debemos exigir respuestas inmediatas. No puede ser que a estas alturas no tengamos todavía insumos, que los que se compraron no solo están malos; sino que también están contraindicados, es una cosa insólita la que ha ocurrido”.

