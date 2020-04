Exministro de Salud: «Centro Cívico no puede atender pacientes Covid-19»

REDACCIÓN. Carlos Aguilar, exministro de Salud, señaló este sábado que el Centro Cívico Gubernamental (CCG) no cuenta con las condiciones precisas para poder atender a pacientes del Covid-19.

«En relación al Centro Cívico me parece que, si bien es cierto ha generado un rechazo casi generalizado en la sociedad ver esos edificios de tanto lujo y el país con tanta necesidad, no creo que reúna las condiciones para atender pacientes de cuidados críticos. No tienen instalaciones para oxígeno, para gases especiales y para servicio de imágenes», señaló.

Según el exfuncionario, en caso de requerir el inmueble, se debe realizar una adecuación de la infraestructura para poder atender a los pacientes. En todo caso, «se podrían utilizar algunos espacios como albergue».

«Es decir, toda la infraestructura que debe de tener un hospital, sin embargo, y debo de reconocerlo, no lo conozco, nunca he estado en su interior. Se podrían utilizar algunos espacios para albergar personas que no necesariamente requieran cuidados muy avanzados de medicina o enfermería», explicó Carlos Aguilar.

Exministro: El Tórax debe ser un hospital Covid-19

Ante la tremenda necesidad de hospitales que tiene el país, uno de los que debería de ser puesto a la orden de los pacientes del Covid-19 en su totalidad, según los manifestó Carlos Aguilar, debería de ser el Hospital del Tórax.

«Hay opiniones encontradas. Particularmente, creo que debería de ser el Hospital del Tórax que se convierta totalmente en un hospital Covid», dijo Aguilar.

Aunque, el extitular de Salud advirtió que para tal movimiento, «se debe fortalecer de manera urgente, con el apoyo de ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, biomecánicos, especialistas en la medicina, para que todo el hospital esté preparado. Y que tengamos una unidad de cuidados intensivos diez veces más grande de la que tenemos, tenemos terreno y espacio suficiente para lograrlo», acuñó.