Exmilitar tiktokero ante denuncia de violación: «Buscan verme caer de nuevo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día, tras conocerse sobre una denuncia interpuesta hace un año en contra del exmilitar tiktokero Esdras Samuel Laynez Berríos de 20 años, por dos delitos de supuesta violación hacia una prima, él reaccionó diciendo que buscan verlo caer.

El exmilitar que hace unos días las Fuerzas Armadas dieron de baja deshonrosa luego de un video que grabó en Tik Tok, se defendió ante la mención de esta denuncia en medios de comunicación locales.

Laynez explicó: «Me hicieron esa acusación, pero también pueden ver la carta de libertad definitiva, soy inocente y no debo nada de esa acusación».

El joven relató que una prima le realizó la «falsa acusación», pero las autoridades forenses le practicaron los exámenes correspondientes. De esa forma, descartaron que Laynez tuviera responsabilidad ante la acusación de violación, pues los resultados dieron negativo.

«Me hicieron examen forense y no salió nada porque no hice nada. Yo salí inocente y en esos exámenes se demuestra que yo no lo hice», manifestó el exmilitar.

Además, lamentó que lo que está pasando al sacar ese documento después de un año de comprobarse que él es inocente es que quieren «verlo caer de nuevo». «Se están aprovechando de que me levanté en un momento de fama y buscan verme caer nuevamente. No tengo ninguna falta grave», sostuvo.

Exmilitar asegura que quieren perjudicarlo

La razón para la acusación que le realizó la familiar, es que al parecer han mantenido problemas familiares, según explicó Laynez. El exmilitar aseguró que de ahí viene la acusación para perjudicarlo.

«Yo ya estaba en las Fuerzas Armadas cuando me hicieron ese procedimiento. Fui a los juzgados y regresé a las Fuerzas Armadas como inocente porque se comprobó que no hice ese delito. No pienso perder mi reputación y estoy tranquilo porque no debo nada», recalcó.

Sobre esta situación, el representante legal de Laynez, Erlin Morales dijo que sí se presentó un proceso legal en contra del exmilitar, pero que «el artículo 290 del Código Procesal Penal establece el sobreseimiento definitivo lo cual puso fin a la causa penal».

«A la gente de mal corazón que quiere hacerle daño al señor Laynez, que él se encuentra con sus antecedentes limpios, y dio la cara ante las autoridades del país», aclaró el abogado.

La carta de libertad definitiva a favor del exmilitar la emitieron las autoridades competentes del Juzgado de Letras Penal, con fecha 7 de octubre del 2019.