Exitosa hondureña explota venta de semitas en Asia, Europa y América

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ha vivido en tres continentes, Ingrid Elvir Oyuela, y en los tres ha tenido éxito vendiendo semitas. Ella es una hondureña de 29 años que se ha destacado en Asia, América y Europa.

Elvir Oyuela encontró un potencial mercado de hondureños con nostalgia de volver a

probar aquellos sabores representativos de nuestro país. Pero, ella no comenzó con su negocio en el extranjero, sino, desde que estaba en Honduras en el 2010.

La catracha decidió vender galletas chilenas, cupcakes y pasteles en un parque de la universidad donde estudiaba. Contando con el apoyo de sus hermanas y mejor amiga quienes le ayudaban a cocinar.

«Varios meses después de vender en el campus de la universidad, las personas ya me conocían y preferían mi producto. Era un poco abrumador, pero muy alentador porque me di a conocer tanto, que hasta hacían fila para comprarme mis cupcakes en la universidad, desde que comencé me sentí muy emocionada al ver muy buenos resultados», contó la hondureña a un medio local de Honduras.

Elvir Oyuela, se graduó de la universidad, logró una beca y partió hacia Taiwán. En el país asiático, tuvo la oportunidad de vender de todo un poco de la gastronomía de Honduras. Ella vendió desde baleadas, enchiladas, hasta tres leches y semitas. Sobre todo su famoso rompopo que era muy aclamado; eso en los meses previos a diciembre y durante la Navidad.

¿Cómo comenzó el negocio de la hondureña?

Ella relató que todo comenzó «una tarde, estaba tomando café con otro amigo hondureño y nos sentimos bastante incompletos por no tener pan dulce hondureño con nosotros. Ese día intenté hacer semitas, y me quedaron feas en presentación, pero ricas en sabor. Esta fue la primera vez que probé hacerlas para mí, pero jamás pensé que terminaría vendiéndolas».

Además, ella contó que junto con otros hondureños que residían en el país asiático, ya tenían cierta experiencia en la venta de comida hondureña en los festivales internacionales de la universidad. Relató que ahí fue donde comenzó su pasión por cocinar de manera masiva para venderle a los taiwaneses y a otros alumnos extranjeros.

«Pienso que en las ferias de comida internacional me iba bastante bien. Las baleadas eran siempre las favoritas de los hondureños, y curiosamente las galletas chilenas eran las que se convirtieron en mi producto más vendido en Taiwán. También me hicieron sentir el triple de orgullosa cada vez que me ponía mi traje típico y me ponía a venderle a los taiwaneses hablando en chino mandarín», relató.

Elabora las semitas en compañía de su esposo

Por otra parte, hay que agregar que las deliciosas semitas de la hondureña ya están por varios lugares del mundo. Se venden en Taiwán, España, Holanda y Honduras. Cabe mencionar que las semitas las elabora en compañía de su esposo holandés.

«Todo es desde mi hogar. Cuento con presencia en todas las redes sociales y con varios suscriptores en mi canal de Youtube llamado Ninni´s Recipes by Ingrid Elvir. En el pasado he realizado toda mi publicidad y ventas por medio de las redes sociales. En el futuro me encantaría tener mi propio restaurante café, pero eso sería mucho más adelante», concluyó la hondureña.