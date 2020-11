Primi Maradiaga: «El Vida prepara jugadores para otros equipos»

Honduras-. La cancelación de algunas fechas producto de ETA puede representar un freno al gran momento que venía demostrando el CDS Vida, la gran revelación del torneo.

El equipo dirigido por ‘Primi’, después de ocho juegos disputados, es líder con 17 puntos, merced a cinco victorias, dos empate y una derrota, marcando 20 goles y recibiendo apenas siete.

Es por eso que en EXLUSIVA CRONÓMETRO habló con el actual técnico del equipo, Ramón ‘Primitivo’ Maradiaga y le consultó cómo se encuentra la institución para la reanudación del torneo.

¿El “parón” de las últimas fechas a causa de ETA podría afectar el rendimiento del Vida?

«No, para mí no tiene nada que ver, porque igual se arrancó el torneo después de seis meses y el equipo ha tenido un buen desempeño. No creo que haya inconvenientes si seguimos teniendo la misma actitud, la misma disposición y todo lo que implica al manejo del trabajo táctico físico. Esto no tendría porqué incidir».

¿Usted contempló que iba a tener tan pronto buenos resultados con el Vida?

«Mi filosofía es siempre pensando en buenos resultados, nadie trabaja para poner entre dicho el puesto, yo trabajo para ganar y los resultados nos están acompañando.”

Roberto Dip nos ha dicho que Vida es una máquina para hacer jugadores ¿Qué piensa de eso profe?

«Es que esta es una zona que se ha explotado pero para beneficio sobre todo de los demás equipos. Lamentablemente la parte administrativa no ha sido coherente con el material humano que fabrica, entendiendo también que generalmente se han visto en situaciones complicadas. No me refiero puntualmente a Roberto, que gracias a él el Vida es lo que es y no está desaparecido o en Segunda”.

«Las administraciones no han dejado una estela positiva, hay muchos jugadores que han demostrado cómo es el fútbol en Atlántida, pero volvemos a lo mismo, la parte económica ha sido importante porque equipos como Olimpia, Motagua, Real España y Marathon, jalan los mejores jugadores. Espero que con la nueva administración que tiene el Vida, tenga mejor manejo con los jugadores, que puedan darles la remuneración que ellos merecen porque si no va continuar la misma historia, preparando jugadores para otros equipos y viéndose en posiciones bajas a intermedias».

«Yo lo he hablado con Roberto, Vida es una maquina de hacer jugadores pero hay que saber explotarle sus condiciones y darles un seguimiento para que no sean llamarada de tusa».

Posibilidades de un proyecto a largo plazo

¿Cuánto tiempo se ve dirigiendo al Vida?

«Yo me siento cómodo, eso en la parte personal, en la parte profesional hay muchos eslabones que ir enlazando y así cumplir el objetivo. Yo no trabajo por dinero, cuando veo cosas que no van de acuerdo a lo que yo quiero, me hago a un lado. Por hoy estoy contento, pero en los próximos partidos podemos perder tres veces seguidas y todo cambiar. Es cuando los directivos toman sus decisiones”.

Selección Nacional

De igual forma, CRONÓMETRO, decidió consultar al «Primi» acerca del proceso de Fabian Coito y las posibilidades que tiene Honduras de ir a Qatar 2022.

¿Cómo ve este proceso de Fabian Coito?

«Él está haciendo una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados, y le tengo mucha confianza a su proceso, por eso debemos darle todo nuestro apoyo. Coito tiene la fortuna de contar con jugadores experimentados con un buen bagaje internacional»

¿Usted ve a Honduras en el mundial?

«Es un recorrido bastante largo, hay que esperar los otros clasificados. Hay que ver el desarrollo de las otras selecciones, tanto México, Costa Rica, EEUU, Jamaica; queda mucho camino por delante”.

Te puede interesar: Liga Nacional oficializará la reanudación del fútbol este mismo día