SAN PEDRO SULA.- La árbitro hondureña, Melissa Borjas Pastrana le reveló en EXCLUSIVA a CRONÓMETRO el proceso de recuperación que tendrá que hacer para volver a pitar en la Liga Nacional.

Melissa nos comenta sobre su lesión

Esto debido a que días anteriores se dijera que Melissa tenia una lesión en su rodilla.

En Cronómetro nos dimos la tarea de contactar a la árbitro para preguntarle de su lesión y cuanto tiempo estaría fuera de las canchas.

Nos comento que el problema que tenia no era en su rodilla y que al ir con el especialista le encontró una contractura profunda y extensa en el tensor de la fascia lata (TFL); que es un musculo que va al costado de la pierna y lo sentía en su rodilla izquierda cuando le comenzó.

«Me sometí ya durante 15 días a terapias y ejercicios de rehabilitación para poder desaparecer totalmente la contractura; pero debido también a la inactividad que he sufrido durante este mes de agosto y y parte de septiembre no era correcto que yo me sometiera a las pruebas físicas debido al estado de mi pierna», nos mencionó Melissa en respuesta al porque no se había presentado a las pruebas.

¿Cuánto tiempo tardara su recuperación?

«Pues este viernes 18, fui dada de alta de parte del fisiatra en lo que respecta a la lesión; y el malestar en la contractura desapareció totalmente».

«Pero me recomendó al rededor de un mes para que yo pueda recuperar totalmente mi condición; porque debo continuar 15 días más con el fortalecimiento de mi pierna ya que perdí masa corporal»

La árbitra Melissa Pastrana nos mencionó que dentro del mes se realizará la prueba física para poder incorporarse al torneo, pero que en estos momento no tiene prisa porque lo primordial en estos momentos es su salud.

Te puede interesar: Un millón de euros por Adalberto Carrasquilla ofrece el Madrid

NOTA REDACTADA POR: MARCELA MARTINEZ