EXCLUSIVA – Héctor Martínez: Un joven con mentalidad de grande

ESPAÑA.- Héctor Martínez, reciente fichaje del Leganés de España se ha convertido sensación en el mundo deportivo hondureño, pues con tan solo 20 años ya es parte de una institución deportiva a nivel internacional.

CRONÓMETRO se contactó EN EXCLUSIVA con el legionario para saber más acerca de su llegada al equipo «pepinero» de la Segunda División.

¿Cómo se dio su llegada?

Martínez tiene bastante tiempo de residir en la nación española. Y su recalada en el Leganés se dio gracias a unos contactos que hizo su padre para que se fuera a probar.

El Club español le dijo que tenia una semana para demostrar su capacidad de juego:

«Llevo seis años aquí en España, mi papá me contactó con las personas adecuadas del equipo. Me dijeron que fuera a hacer una semana de prueba y que a partir de eso me calificarían si quedaba o no. Gracias a Dios salió todo bien y aquí estamos».

El jovencito nos confesó que hizo algunas pruebas en Honduras, en equipos como Real España y Marathón, pero destacó a la academia del «Gallo Mariano», pues fue ahí donde le enseñaron los básico para arrancar su carrera futbolística.

«En Honduras estuve haciendo unas pruebas en el Marathón y en el Real España, estuve poco Real España (de dos a seis meses) y en Marathón estuve desde pequeñito. Dónde más estuve fue en el Gallo Mariano, estuve tres años y me enseñaron todo lo básico para formarme como jugador».

Para conocer un poco más de Héctor, le consultamos sobre la posición en la que se desempeña y destacó que puede en dos: medio y extremo.

«Yo soy un futbolista que te puede jugar por el medio o por las bandas, en cualquiera de las dos me siento cómodo».

Así juega Héctor Martínez

El ahora futbolista del Leganés son sorprendió, pues considera que su juego es una mezcla de varios grandes jugadores de Honduras:

«Creo que soy una mezcla como David Suazo para llegar a la portería, Wilson Palacios a la hora de crear y la profundidad que daba Rambo De León».

En cuanto si misión ahora que es un jugador profesional, Martínez dejó claro que su sueño es vestir la remera de la Selección Nacional. Mientras que a nivel personal, quiere llegar a los más alto.

«Una de mis metas más importantes es con la Selección, para eso trabajo cada día, es un sueño jugar con la selección. En mi carrera profesional quiero llegar a lo más alto posible, no me pongo limites nunca».

Inspiración: su familia

Por último nos dijo que su mayor inspiración es su familia y que quiere que el día de mañana los hondureños se sientan orgullosos de él.

«Mi familia, mi padre y abuelo que han estado en el mundo del fútbol han sido mi inspiración, lo llevamos en la sangre. Espero que la gente de Honduras se sienta orgullosa y espero llegar a lo mas alto y representarla bien».

