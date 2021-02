Exalumnos recuerdan al doctor Cándido Mejía como un maestro inigualable

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Tras la muerte del reconocido doctor Cándido Mejía, muchos lo recuerdan como una gran persona. Entre ellos algunos exalumnos, a quienes impartió clases y que jamás olvidarán sus grandes enseñanzas.

El galeno además de ser un internista, era considerado uno de los mejores dermatólogos del país y también se desempeñó como catedrático. Al momento de pedir una referencia, su nombre era el primero en ser nombrado, tenía el cariño de muchos hondureños.

Además, el doctor Cándido se destacó por ayudar a pacientes aun cuando no tenían el presupuesto económico suficiente. Su responsabilidad, entusiasmo y la determinación por apoyar a las personas, eran de sus principales características.

Luego que se confirmara su fallecimiento, no solo pacientes dieron anécdotas vividas con él, sino también, algunos de los alumnos que tuvo en su clase de dermatología en la Universidad Nacional Católica de Honduras (UNICAH).

Uno de ellos, es el doctor Joshua Rodríguez, quien comentó a Diario TIEMPO Digital, que fue su maestro en el año del 2012. Cuando conoció de su fallecimiento, se quebrantó, pues recordó los momentos que pasó en su clase.

«Cuando yo estaba estudiando medicina nunca se me había cruzado por la mente estudiar dermatología», contó.

Sin embargo, hasta el momento que ingresó a la asignatura que impartía el doctor Cándido Mejía, fue que descubrió que realmente le interesaba esa rama, pues la brindaba de una forma sin igual.

Un maestro y ser humano inigualable

«Fue hasta que llegué a la clase de dermatología con él, que me gustó y desde ahí he querido especializarme en ello, porque me encantó la forma como impartía la asignatura», agregó Rodríguez.

Joshua también indicó que era muy didáctico, amable y servicial. Además, recordó una ocasión en la cual se le acercó al doctor y le comentó que le empezaba a gustar la dermatología para especialidad.

«Me dijo: mire, es una especialidad subestimada pero tiene de todo, hasta parte quirúrgica y pediatría si a usted le gusta, hágalo y lo va a descubrir», expresó.

Otro de los anécdotas del doctor Joshua Rodríguez, fue cuando tenía una exposición, la cual debía ser completa, pues él quería que sus alumnos estuvieran actualizados con los nuevos tratamientos. «Hasta me prestó un libro, nunca lo vi de mal humor», agregó.

«Maestro es un hasta pronto, recordaré sus enseñanzas siempre Dr. Cándido Ulises Mejía Padilla», finalizó.

Un ciudadano servicial

El médico Lenin Meza también recordó cuando el doctor Cándido Mejía le impartió clases. Expresó que quien recibió sus enseñanzas supo la calidad de profesional que era el galeno.

«Siento que la calidad de atención actual que tengo se lo debo a él», externó.

Asimismo, volvió a la memoria del doctor Meza cuando estuvo desempleado. Según relató, Cándido Mejía lo recibió en su consulta externa como médico general, para que no estuviera perdiendo el tiempo.

Le extendió su mano, sin ningún tipo de queja, de hecho, durante todo ese tiempo, lo estuvo alentando a perfeccionar los conocimientos en dermatología. «Se sorprendió cuando le dije que sería geriátra«, reveló.

Igualmente, recordó que el galeno le brindó buenas recomendaciones sobre lo que un geriátra debe saber respecto a la piel de los adultos mayores.

«Gracias a esta serie de consejos, más los conocimientos de geriatría, adquirí conocimientos que de otra manera no habría sido posible obtenerlos únicamente leyendo la literatura», externó.

El médico Lenin Meza, agregó que fue su tutor principal de tesis de pregrado, donde llegó hasta conocer a su familia, le tenían mucho cariño y admiración. «Hoy me embarga una serie de sentimientos al saber que ya no estará con nosotros», adjuntó.

De igual manera, el doctor mencionó que le hubiera gustado compartir sus experiencias con el galeno con relación a los adultos mayores.

«Solo me queda decir gracias maestro por las oportunidades que me dio. Esto no será una despedida definitiva», concluyó.

