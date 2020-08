Ex presidente Enrique Peña Nieto: ¿Detenido o custodiado en España?

REDACCIÓN. Las suposiciones acerca de una posible detención en España del expresidente de México Enrique Peña Nieto, circularon las redes sociales todo el día de ayer.

El periodista Sergio Sarmiento fue uno de los encargados de hacer difusión de esa información, mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Afirman que Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España. Las autoridades españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo”, citó.

Ante este fuerte rumor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró desconocer si el expresidente Peña Nieto estaba bajo custodia policial en la nación ibérica.

«No tengo información y no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud. La Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos. No conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña Nieto. Si existiera, no tenemos nada», indicó.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard comentó “la Fiscalía General de la República lo puede hacer directo, pero ahora no tenemos ese dato”.

Tras declaraciones el periodista Sergio Sarmiento actualizó en su Twitter

“Fuentes en España confirman que Enrique Peña Nieto tiene custodia policial, pero que es una consideración por su investidura como expresidente. No hay orden de aprehensión en su contra”.

Es importante mencionar que el académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, también se pronunció asegurando que la custodia de Peña Nieto, es a petición de las autoridades mexicanas.

Explicó que en sus declaraciones pasadas, nunca habló que estuviese detenido “bajo custodia”, solamente dijo que en sus declaraciones le informaron que a solicitud el ex presidente, tenía dos policías que cuidaban de su seguridad.

Algo interesante es que el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto, aparece nuevamente desde que se le relacionara con el caso Odebrecht.

Este caso salió a la luz a finales de 2016, cuando la empresa se declaró culpable ante la Corte de Federal de Nueva York (EEUU) de sobornar a funcionarios de al menos 12 países, entre ellos mexicanos.

