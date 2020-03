Ex presidente del Real Madrid se encuentra grave por el coronavirus

Lorenzo Sanz Durán, ex presidente del Real Madrid, está hospitalizado en Madrid por el coronavirus y padece “insuficiencia respiratoria y fracaso renal por la infección grave”, según publicó su hijo del mismo nombre en su cuenta de Twitter.

El ex directivo de 76 años está ingresado en la unidad cuidados intensivos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y su estado ha empeorado en las últimas horas.

“Acabamos de hablar con el médico y las noticias no son nada buenas. Al margen de la insuficiencia respiratoria se le junta un fracaso renal por la infección grave. Hay que esperar 24 horas pero debido a su edad está muy complicado. Lo peor es no poder estar junto a él”, comenta el hijo del quien fuera el máximo mandatario del club blanco entre 1995 y 2000.

Por la mañana, había traslado un mensaje a su familia en el que les comunicaba que “estaba bien y que había pasado buena noche”, pero horas más tarde su estado de salud se ha deteriorado notablemente. Sus seres queridos atraviesan una situación muy delicada porque deben estar lejos suyo para no contagiarse del COVID-19.

“Estuvo varios días en casa, un poco por solidaridad, porque se veía con fiebre, pero había que esperar más síntomas y cuando llegaron fue cuando decidieron llevarlo ayer al hospital, donde le ingresaron por una neumonía bilateral en la que podía correr riesgos”, explicó el hijo del un querido dirigente merengue, debido a que bajo su mandato el Real Madrid fue campeón de Europa dos veces en tres años.

Un día del padre “manchado” por el COVID-19

Recientemente, el hijo de Lorenzo Sanz, quien fuera jugador y director del equipo de baloncesto del club blanco, ha publicado un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram por el Día del Padre, que se celebra en Madrid, España este jueves 19 de marzo por ser el Día de San José, por el último el padre putativo de Jesús.

“Hoy es un día del padre especial porque no estás entre nosotros pero sabemos que estás luchando como el campeón que eres. Estamos orgullosos de ti, lo que tú has conseguido saliendo de una familia humilde no lo hace nadie. No sabes la cantidad de gente que tienes pendiente de ti y lo que te quiere pero sobre todo mamá y los hermanos y tus nietos deseamos volver a estar contigo. ¡Vamos papá! ¡Te queremos!”, escribió.

