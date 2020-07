Ex miss Honduras confiesa que su relación sentimental llegó a su fin

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La bella ex miss Honduras (2012), Jennifer Andrade, rompió el silencio en su cuenta de instagram y confirmó su separación con el famoso comediante, Russell Peters.

Jennifer Andrade publicó una historia de Instagram en la que escribió:

«Para aquellos de ustedes que se preguntan qué pasó, lo compartiré. Russell y yo ya no estamos juntos. Simplemente quería aclarar algunas cosas porque es muy doloroso para mí y tan irrespetuoso para nuestro hijo que un hombre de 50 años vaya tan lejos como para cambiar los subtítulos en las fotos de Instagram, publicar historias y publicaciones ofensivas e indirectas sobre mí y decir en las últimas entrevistas y podcasts que yo no

era nada más que la madre de su hijo… omitiendo nuestro compromiso», detalló la hermosa y exitosa hondureña.

Asimismo, se atrevió a publicar algunas fotografías del momento tan bello cuando el mismo le pidió matrimonio. Así como publicó la fotografía de su anillo de compromiso.

Jennifer Andrade asegura que no todo es como parece

Asimismo, Andrade siguió revelando:

«Soy resistente y avanzaré. Soy joven y la vida continúa dándome mucho, especialmente a mi bebé, quien es todo para mí. Y para todos aquellos en estado de shock, siempre recuerden que la vida no es fácil. Lo que ven en Instagram no siempre es lo que está sucediendo a puerta cerrada. Hice mis mejores esfuerzos para mostrar una cara valiente en aras de no desmoronar a mi familia. Pero ahora es el momento de tener fe en nuevos comienzos».

Russell y Jennifer Andrade confirmaron su relación en 2018, meses después anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos, a quien bautizaron como Russell Santiago.

¿Quién es Russell Peters?

Rusell Dominic Peters es un humorista canadiense de ascendencia anglo-india. Su estilo de comedia se enfoca principalmente en su ambiente cultural, así como también en varios estereotipos culturales y raciales.

