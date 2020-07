Ex-campeón del mundo con España en 2010 investigado por acoso sexual

ESTADOS UNIDOS.- David Villa ha negado tajantemente las acusaciones de acoso sexual formuladas contra él en twitter por una antigua trabajadora del equipo New York City, en el que jugó el futbolista español durante su etapa en la Major League Soccer.

En la actualidad retirado de la competición, el exjugador azulgrana ha publicado un comunicado, en respuesta a las acusaciones, que califica de «indeterminadas y ambiguas».

Comunicado de David Villa

«Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mí una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación», señala Villa en su comunicado.

Según la denunciante, identificada como Skyler Badillo en su cuenta de Twitter, el jugador asturiano la acosó sexualmente durante la etapa en que él jugaba en la liga estadounidense.

«Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas».

«No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC», añade el laureado internacional español.

«Entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el club al final de 2019, un año después de que yo me fuese. Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana».

Villa se muestra dispuesta a cooperar «totalmente con NYC FC porque sus acusaciones también están dirigidas al club. Jugué cuatro temporadas en el New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del club.

