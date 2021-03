Ever Alvarado opina sobre «Muma» Fernández: «No hay que elevarlo muy rápido»

TEGUCIGALPA.- El capitán del Olimpia, Ever Alvarado, opinó sobre uno de los más destacados en este inicio del torneo y a quien enfrentó el domingo en el clásico, el habilidoso carrilero de Motagua, Carlos «Muma» Fernández.

«Es muy buen jugador, pero si sabes, vengo de casi cuatro meses sin jugar. Me está costando lo físico, pero primeramente Dios ya nos pondremos bien. Tampoco hay que quitarle el mérito que es buen jugador«, contó en una charla con el pastor Orlando Molina.

Alvarado ingresó por Samuel «Chama» Córdova para intentar detener los ataques por ese costado, pero «Muma» Fernández fue indetenible todo el partido. Según el lateral del Olimpia, con estudio la tarea será más simple.

«Yo mismo lo agarro, solo que déjenme agarrar ritmo. Los jugadores estudian los rivales, ya lo irán haciendo con él. Es su primer torneo acá», dijo Ever.

Selección Nacional

También se refirió a la posibilidad de que el motagüense tenga una oportunidad en la Selección de Honduras y aseguró que lo están llevando muy rápido.

«No hay que elevarlo muy rápido, miro que lo llevan muy rápido, un partido y ya se cree. Es despacio, así han pasado muchos jugadores que un partido y ya lo quieren vender, es despacio, no acelerarlo. Si anda bien se puede ganar un puesto en la Selección porque es el equipo de todos, pero no hay que llevarlo de un solo», comentó el capitán olimpista.

Soluciones

«Él es rápido, pero si le ponen a Maylor Núñez se le va a complicar porque tiene marca y es rápido al igual que él. Por allí agarró al ‘Chama’ que es un poco lento igual que yo, que nos cuesta. Pero allí está la experiencia , yo vengo comenzando, el profe no quiso meterme de entrada por los desgarros que tuve, me lleva despacio. Esperamos agarrar ritmo y ya estar al 100% porque viene Selección Nacional y tengo la fe que voy a estar allí», expresó el futbolista de 29 años.

