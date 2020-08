Evaluna acepta que tiene diferencias con Camilo ¿Cómo las resuelven?

REDACCIÓN. Con apenas cinco meses de casados, la pareja conformada por Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, son unas de las más famosas del espectáculo. Sin embargo, revelaron que ellos también sufren de problemas de pareja.

Después de pasar casi todo su matrimonio en cuarentena, la hija de Ricardo Montaner, dio a conocer a través de una entrevista otorgada a Hola, cómo hace para reconciliarse con el cantante colombiano cada vez que tienen diferencias.

Según la actriz y cantante venezolana, ellos tienen una «regla de oro», la cual, en principio solo era de ella y que posteriormente él adoptó.

«Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta de que es para los dos, y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón», expresó Evaluna.

Asimismo, agregó que «si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo. Yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro».

De igual forma, manifestó que para ella lo más importante era la comunicación. Por lo que, cuando discutían -si tenían mucha rabia- se tomaban un tiempo para respirar y contestar bien.

«A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada», reveló.

Lea también: Cristian Castro confiesa que su tío, el «Güero Castro», golpeaba a su mamá

Camilo: «El hombre de su vida»

Evaluna, quien tiene apenas 22 años, siempre supo que se casaría joven. No obstante, su actual esposo era muy diferente a como ella lo había soñado; al final, que le ayudara a encontrar su espiritualidad lo hizo el indicado para ella.

«Es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles (…) las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería», dijo la intérprete.

Por último, dio a conocer que su relación es de lo más estable y hermosa, siendo que cada día se propone amarla más.

«La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) Yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘acepto’, yo quiero estar casada con esta persona», concluyó.