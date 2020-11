Evacuaciones voluntarias siguen en Valle de Sula; informan desde helicóptero

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Por la trayectoria del ahora huracán Iota, evitando mayores incidencias como las pasadas con Eta, las evacuaciones se han realizado en diferentes zonas, especialmente del Valle de Sula.

Cuando se conoció que Iota ingresaría a territorio hondureño las alertas se encendieron. Por lo cual, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) no solo ha mantenido la alerta roja, sino también, ordenó evacuaciones inmediatas.

En ese sentido, en algunas zonas, específicamente las más afectadas por las inundaciones que dejó Eta, como ser La Lima y los Bajos de Choloma, comenzaron este proceso, en busca de protegerse.

La municipalidad de La Lima, para el día viernes informó que, un helicóptero de las Fuerzas Armadas se encontraba sobrevolando la zona, avisando de la evacuación en el municipio.

Por otro lado, es preciso recordar que en la última reunión que tuvo el Comité de Emergencia Municipal (CODEM), indicaron que las evacuaciones voluntarias comenzarían a partir de todo ayer sábado y abarcando este domingo.

Asimismo, desde las 6:00 pm de hoy domingo, nadie podría entrar, ya que ambos carriles estarían solo para salidas.

Por otro lado, para el día lunes manifestaron que las evacuaciones se presentarían de manera obligatoria comenzando a partir de las 7:00 am.

En Choloma siguen evacuaciones

Igualmente, para el municipio de Choloma, por la alerta de evacuación al ser zona de riesgo, el CODEM ha trabajado yendo a las zonas vulnerables. Esto, realizando las evacuaciones voluntarias.

Estas dan inicio desde las 8:30 am hasta las 8:00 de la noche, especialmente en zonas de alto riesgo como los Bajos y aldeas aledañas.

No obstante, algunas personas en esa zona no han querido evacuar de manera voluntaria. Por ello, las autoridades de CODEM han señalado que de no hacerlo tendrían que proceder a tomar la medida obligatoria.

De igual forma, es preciso señalar que, las evacuaciones en este tipo de zonas afectadas, se hacen en algunos casos de manera aérea y con lanchas.

