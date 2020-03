Por coronavirus peligra la Eurocopa 2020; Uefa se reunirá el martes

REDACCIÓN. La UEFA ya comienza a asumir también la posibilidad, cada vez más real, de que la Eurocopa prevista en doce países a partir del 12 de junio tenga que ser aplazada al verano de 2021.

Aunque el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, no es partidario de cancelar el gran torneo de selecciones. El martes se reunirán con la UEFA por videoconferencia con representantes de las 55 federaciones continentales; sobre la mesa también estará una probable suspensión de la Eurocopa.

Luis Rubiales, vicepresidente del ente organizador, quiso ser este jueves cauto y no adelantar acontecimientos, pero no se mostró optimista. «La Eurocopa afecta a muchos países y federaciones. Cualquier decisión se tomará desde UEFA, pero compartiéndola con todos los países. No tenemos elementos para decir qué va a pasar en el mes de mayo, pero si el escenario es más complejo daremos un contenido reglamentario para dejar el fútbol con un plan claro, con un acuerdo global con las federaciones», adelantó el también presidente de la Federación Española de Fútbol.

«Somos 55 federaciones miembro las afectadas y cualquier decisión pasa por la UEFA, que es a la que corresponde la decisión, pero se está trabajando conjuntamente. Ahora tenemos cuatro niveles diferentes, del rojo al verde, y si llega el escenario rojo habrá que trabajar y daremos cumplida información», apuntó Rubiales.

Además, añadió que: «La UEFA nos explicará cuál es su plan. La UEFA prima por encima de todo la salud», aseguró el presidente federativo.

Luis Omar Tapia: «No habrá Eurocopa 2020»

El laureado periodista y narrador de fútbol de la cadena de televisión, Televisa Deportes Network, Luis Omar Tapia, publicó en sus redes sociales que de acuerdo a las fuentes que él maneja dentro de la entidad europea, la Eurocopa 2020 será posible hasta el 2021 por prevención con la pandemia del coronavirus.

🚨 PRIMICIA 🚨 ¡No habrá Eurocopa 2020!

…será en el 2021 Mis fuentes en UEFA me aseguran que la decisión está tomada. Hay mucho temor por la propagación del coronavirus. En breve hablarán con los socios comerciales y "right holders" del evento Esperemos confirmación de UEFA pic.twitter.com/dbFGQwGg0d — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 12, 2020

En ese sentido, la pandemia coronavirus dejaría sin eventos deportivos todo el 2020. Obviamente, por medidas preventivas para no seguir propagando la enfermedad.