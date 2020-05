Eugenio Derbez confiesa a Aislinn que fue una hija no deseada

REDACCIÓN- La actriz Aislinn Derbez se enteró de una fuerte confesión de parte de su padre Eugenio Derbez, pues al parecer no fue planeado el tenerla ya que él no quería tener hijos porque no se veía como un padre.

El actor y director, Eugenio Derbez pasó por una etapa de negación cuando supo que se convertiría en padre por primera vez.

Aislinn tuvo como invitado a su papá en su podcast que comparte en su canal oficial de Youtube, en donde tocaron temas bastante importantes de su vida.

La actriz y Eugenio Derbez tocaron el tema de la paternidad y dejaron sorprendidos a todos sus seguidores con la impactante respuesta.

El productor confesó a Aislinn que cuando supo que su madre estaba embarazada no le fue nada grata la noticia a tal grado que pensó que su vida se había acabado.

La confesión de Eugenio Derbez

«Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de: ¡se acabó mi vida! Mi primera impresión fue adiós a mi carrera, no voy a poder lograr mis sueños, ya me voy a tener que poner a trabajar, ya no voy a poder seguir estudiando”, confesó Eugenio Derbez.

Otra de las revelaciones impactantes fue que al parecer no estuvo con su madre, Gabriela Michel, durante el proceso del embarazo ni en el parto, pero cuando tuvo a Aislinn por primera vez en sus brazos, su mundo cambió totalmente.

Para mí fue muy fuerte, fue un shock de negación. Luego te conocí, llegaste a mi vida y finalmente yo, en la negación total, debo de confesarte. En cuanto llegaste, todo cambió”.

Fue así como toda su perspectiva hacia la paternidad cambió por completo, pues incluso en su película «No se aceptan devoluciones» le dedicó una emotiva frase.

En mi película no se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y la hice basada en ti, en que tengo claro que en un principio no quería ser papá y luego te convertiste en lo mejor”, reveló.