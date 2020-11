Eta: por no tener que comer envía a su hija con su papá y muere por derrumbe

Santa Bárbara, Honduras. La depresión tropical Eta no solo dejó daños materiales, sino, la muerte de seres irreparables. Para los familiares de la pequeña Sharon Sabillón Argueta el dolor es inmenso e inimaginable.

El cuerpo de la niña fue encontrada a 5 días de su desaparición, en el río Uncana en San José de Oriente en Santa Bárbara, también se encontró en la misma zona el cuerpo de su tía Andrea Sabillón.

Sharon Sabillón y su familia, fueron soterrados por un derrumbe a causa de las potentes lluvias que provocó la tormenta tropical Eta.

Cabe destacar, que hasta ahora solo dos cuerpos se han encontrado, en total hay 12 personas desaparecidas entre ellas la hermana de la niña hallada sin vida.

La madre de la pequeña Sharon, brindó unas declaraciones desgarradoras para un medio televisivo capitalino.

«No pude ver a mi hija, ya eran muchos días y ya estaba descompuesta. Yo quería ver a mi niña, pero no la pude ver», declaro la joven madre.

La madre indicó que sus dos hijas se encontraban en la casa de su padre, y las envió para esa casa porque tenían 3 días sin poder comer, ya que ella no estaba trabajando.

«Yo me enferme, a mi me pego COVID, yo estaba muy mal, no las podía cuidar. Y además tenía 3 días, mis niñas y yo sin comer, entonces por eso se las preste», contó.

Además esta madre relato los hechos dolorosos de como esta familia quedo atrapada por el derrumbe y las fuertes lluvias.

«Las niñas estaban durmiendo en el cuarto con la tía, y el papá de mis dos niñas y el abuelo estaban afuera con la otra cipota, con mi cuñada. Estaban filmando el agua que corría por la calle, pero ellos no se fijaron y el agua los agarro por atrás».

Búsqueda incesante

Se sabe que la pequeña se encontró unas horas antes que Andrea Sabillón (tía de la pequeña), que fue sepultada el día de ayer.

Por otro lado, gracias a un grupo de jóvenes que se dedicaron a la búsqueda de esta familia, encontraron los cadáveres en un lugar poco accesible.

Asimismo los pobladores de esta comunidad solicitan apoyo de las autoridades, para poder evacuar de las aldeas San José de Oriente, La Mica, Lomas de Águila y las pulgas.

Esta zona se sigue viendo afectada por temblores que se dan en el cerro, ubicado en Ilama, Santa Bárbara.

Otros testimonios

La mayoría de los pobladores de esta comunidad perdió absolutamente todo y se encuentran devastados por las perdidas humanas.

«Por la misericordia de Dios logramos salir a tiempo, mi esposo estaba allí, es una pesadilla que hemos vivido. Mis niñas traumadas, no podemos sentir que esta lloviendo porque … solo un milagro de Dios nos pudo salvar, como dicen los milagros de Dios no tienen explicación», entre lagrimas narró una residente de ese lugar.

«Quedamos sin ropa, gracias a Dios solo fueron perdidas materiales, necesitamos que nos ayuden para salir de ahí porque la zona ya no es habitable, perdí el negocio, mi esposo se quedo para ver que podía rescatar, pero es imposible», añadió.

Redactado por: Patricia Silva

