«ETA» Honduras: ¿Qué hacer y cómo cuidarse ante la llegada de un huracán?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con una velocidad de 19 kilómetros por hora, así se desplaza el Huracán ETA hacia las costas centroamericanas, con dirección exacta a Nicaragua y posiblemente a Honduras. Ante ello, es oportuno que la población conozca ¿qué hacer en caso de emergencia ante la llegada de ese fenómeno meteorológico?

Esta mañana, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informó que ETA estaba ubicado a 240 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios, sin embargo, su desplazamiento es consistente con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (Km/h).

Hasta ahora se conoce que ETA es un huracán categoría 2, pero expertos en el tema, dijeron a la cadena internacional de noticias, CNN, que se prevé se intensifique rápidamente durante las próximas 18 horas a un fuerte huracán de categoría 3.

De acuerdo con Víctor Ortega, pronosticador de turno de COPECO, ante la presencia de un fenómeno natural de esa magnitud, lo recomendable es:

Por su parte, Óscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, coincidió con lo antes expuesto, sin embargo, amplió las recomendaciones para que la población esté preparada para cualquier escenario en las próximas horas.

El apagafuegos, dijo a TIEMPO DIGITAL, que la primera acción que deben acatar los hondureños es atender los llamados de evacuaciones preventivas que hacen instituciones como el Cuerpo de Bomberos o comités de emergencia locales.

Asimismo, cesar toda actividad a orilla de ríos, quebradas o riachuelos; es decir, no transitar cerca de ellos, ni siquiera en vehículo, ni montado, ni a pie.

Hurricane #Eta is strengthening as it approaches the northeastern coast of #Nicaragua, and it is expected to be a major hurricane soon. Catastrophic wind damage is likely where Eta’s eyewall moves onshore. Preparations should be rushed to completion!https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/GgAO3JvqQ0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020