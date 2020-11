“Eta” en Honduras: experto en meteorología pide «posponer» el Feriado Morazánico

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido a la amenaza que representa la entrada de la tormenta tropical “Eta” que se prevé dejará lluvias torrenciales en Honduras, experto en meteorología recomienda que mejor se posponga el Feriado Morazánico o que se traslade para la próxima semana.

Así lo planteó este domingo a través de Diario Tiempo Digital, Cesar Quintanilla, experto en meteorología.

“Creo que se debería de posponer el Feriado Morazánico o trasladarlo para la próxima semana. Eso tomando en cuenta la importancia que tiene para el sector turismo este feriado. Ojalá se posponga, porque la amenaza es clara y sería irresponsable que las personas se movilicen”, manifestó Quintanilla.

El entendido en el tema reiteró que, lo mejor es que los hondureños se queden resguardados en sus casas, a excepción de aquellas personas que habitan zonas vulnerables, que sí deben ser evacuados, para evitar pérdida de vidas.

“Quienes pensaban ir a disfrutar a zonas turísticas deben tener precaución o esperar a que el impacto sea menor. Ya entre jueves y viernes pensar en salir a dar su vuelta, pero por los momentos no se recomienda que se muevan de sus casas”, enfatizó.

Nota relacionada: VIDEOS: «Eta» ya deja lluvias en Gracias a Dios e Islas de la Bahía

«Eta» en Honduras

Cesar Quintanilla dijo que, más que temer por la entrada de Eta, se deben comenzar a tomar medidas de prevención, porque este fenómeno a diferencia de otros que, si han pasado cerca, él sí va a entrar al territorio nacional.

“Eta tiene una particularidad y que es, que se mueve lentamente, y cuando un fenómeno se mueve así de lento, es como un espiral. Entonces va en todas las bandas acumulando humedad que produce lluvias. Una vez que entre al territorio, comenzará a soltar el espiral, más que en viento de huracán o tormenta, debería afectar un aproximado de 200 o 300 kilómetros a la redonda desde su centro. Sin embargo, el verdadero problema son las lluvias, porque sí podrían ser muy fuertes. Y anticipadamente todos los modelos apuntan que, sí habrá mucha precipitación”, explicó el experto.

De igual forma, manifestó que incluso el Centro de Huracanes asegura que Eta podría dejar inundaciones mortales.

“Eso quiere decir que más que preocuparnos, nos deberíamos de preparar en el sentido que ya se conocen los lugares que son vulnerables. Mientras que, las personas que viven en zonas de alto riesgo, que evacuen y busquen lugares seguros”, puntualizó.

Por lo anterior, el especialista dijo que la temporada lluviosa ya avanzó y el suelo está saturado de humedad y hay desplazamiento de tierra y piedras, por lo que el peligro es continuo para las principales ciudades.

“Todavía estamos a tiempo de tomar medidas preventivas, el fenómeno estará muy cerca de la costa el martes y el ingreso podría ser el miércoles. Entonces, hay unas 48 horas para tomar medidas”, acentuó.

Lea también: Esta noche “Eta” se convierte en huracán; alerta se activa en Honduras

“Eta” ya está en aguas caribeñas

De acuerdo con Quintanilla, el fenómeno ya entró a las aguas caribeñas de Centroamérica y ahí es el lugar más apto para su desarrollo.

“Como ellos dependen de la energía, y el vapor de agua que sale del océano y las temperaturas cálidas, de eso se alimentan. No obstante, para que tengan mayor capacidad de desarrollo también los vientos no deben ser fuertes, sino vientos en calma. Entonces, lo que pasa es que tenemos un frente frío que llegó a la Península de Yucatán y está poniendo vientos del norte en todo el golfo hondureño y el de México. Lo anterior, hace que el fenómeno no tenga de otra que moverse hacia el oeste y es allí donde las condiciones están más aptas para su desarrollo”, expuso Quintanilla.

Según el experto esta temporada es totalmente atípica, porque hay fenómenos climatológicos que en la mañana están como tormenta, y en la noche ya como huracán categoría 3.

“Cualquier cosa podría pasar antes que «Eta» impacte Honduras. Podría convertirse en huracán categoría 1 y tengo mis reservas que se podría ir más arriba, porque se desplaza lentamente y le permite más tiempo de desarrollo”, indicó.

Le puede interesar: CLIMA ESTA TARDE: emiten alerta por «ETA», se esperan lluvias en toda Honduras

Se debe evacuar a personas que habitan en cercanías a Gracias a Dios

Para finalizar, Cesar Quintanilla señaló que como el impacto de Eta sería directamente en Gracias a Dios, Honduras debería evacuar preventivamente a las poblaciones que habitan en esa zona.

“Posteriormente las lluvias abarcarían el resto del territorio. Entonces, creo que los sectores que se ubican en la zona de impacto, deberían hacerse el movimiento de personas. Se debe desplazar a lugares menos riesgosos, aunque es difícil porque es una zona bastante complicada. Algunos sectores solamente tienen salida por mar y cuando hay estos fenómenos la marejada ciclónica es peligrosísima”, concluyó.

Cabe indicar que la depresión tropical se convirtió en la “tormenta Eta” y alcanzó vientos de 85 kilómetros por hora. Su movimiento hacia el oeste le trae directamente a territorio hondureño y nicaragüense. Y, este lunes, será un huracán, fuertes lluvias e inundaciones mortales pueden esperarse.