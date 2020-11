Eta Honduras | Burocracia impidió activar alertas tempranas, dice experto

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las posibilidades de que Honduras vuelva hacer golpeado por otro fenómeno meteorológico extremo como la depresión tropical Eta son latentes, sin embargo, no se puede predecir cuando esto pasará, lo que se tiene claro es que si podría volver a suceder.

Así lo explicó a TIEMPO DIGITAL el experto en meteorología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Edgar Mejía.

De acuerdo con el especialista, hasta el momento no hay suficiente evidencia científica de que exista un ciclo para poder predecir cuándo va ocurrir otro huracán de esa magnitud, por lo que Honduras debe invertir y trabajar en temas de prevención.

Periodo de retorno

Mejía expuso que para calcular cuando un huracán como Eta va a golpear a Honduras existe algo que se llama periodo de retorno. “En el tema de huracanes se dice que el periodo de retorno para que un nuevo huracán afecte al país es de 20 años. Pero el periodo de retorno no dice que cada 20 años va a suceder un nuevo huracán, sino que puede suceder una vez en esos 20 años”, disertó el experto.

En ese sentido, dijo que el periodo de retorno son estadísticas, es decir, que los especialistas analizan todos los datos que se tienen de observaciones meteorológicas y atmosféricas, y con base a eso saca el cálculo.

“Decirlo de esa manera es incorrecto porque hay un sesgo muy grande porque se tienen pocos datos y no es suficiente decir que va ser así, pero si se ha cumplido en los últimos 20 años. Eso no significa que dentro de 5 años nos afecte otro huracán de estos porque las condiciones atmosféricas se pueden dar”, aseguró el meteorólogo.

Frente frío hizo que Eta ingresara al territorio nacional

Según Mejía, la depresión tropical Eta entró a territorio hondureño porque un frente frío se estacionó en la península de Yucatán y eso sirvió de cuña, y no permitió que el huracán tomara su camino normal.

“Hay varias partes donde los huracanes se pueden formar que es su ciclogénesis y una de ellas es donde se formó Eta y es donde también se formó el Mitch que afectaron grandemente a Honduras. Entonces, el frente frió hizo que el huracán se metiera a nuestro territorio, pero eso puede suceder cualquier año ese es un problema que se tiene que ver”, aseveró.

Otro de los problemas, de acuerdo con el experto, es que ahora, en los últimos fenómenos que se han tenido se observan cuestiones totalmente atípicas.

A su criterio, los científicos tratan de entenderlas y muchos le echan la culpa al cambio climático. Pero el problema es que ahora se intensifican mucho más rápido los fenómenos, por ejemplo, Eta en 24 horas se transformó en categoría 4 y eso es algo sin precedente. Y lo mismo ha pasado con otros huracanes que afectaron el Atlántico”, señaló.

Mejía, dijo lo anterior porque a medida que se avanza ya se evidenció que hay un mayor calentamiento en el mar, producto del cambio climático y lo que va pasar es que se van a tener más fenómenos de estos.

“No estoy diciendo que cada año vamos a tener, pero si van hacer más continuos de lo que se esperaba antes”, acentuó.

Autoridades no aprendieron de las experiencias del pasado

En cuanto a las medidas de prevención, el experto dijo que lo que pasa en el país es que las autoridades no aprendieron de las experiencias que se tuvieron en el pasado.

“Cuando vino el Mitch, fue algo que nos tomó por sorpresa y no estábamos preparados la verdad. No teníamos la tecnología que hay ahora, los accesos a internet. Entonces, necesitamos invertir y trabajar más en lo que es prevención porque no se ha hecho de la forma correcta”, criticó.

De acuerdo con el experto, las instituciones gubernamentales hacen su trabajo y han hecho varios avances. Sin embargo, objetó que no lo hacen con la energía que se debe por la situación geográfica que se encuentra Honduras.

“Se debe invertir más en prevención y en ciencia. Se debería tener mapeado todos los lugares donde hay deslizamientos de ladera porque falta inversión para realizar más estudios. También falta hacer estudios de planicies inundables. Eso implica dinero y esfuerzo entre las instituciones para realizarlo en conjunto”, indicó el entrevistado.

Asimismo, recomendó invertir en más capital humano especializado en temas meteorológicos.

“Honduras lo tiene. Hay personas que se han especializado, en la UNAH tenemos la maestría en gestión de riesgos, damos diplomados en meteorología, pronto se va abrir la carrera en esa área, pero no toda la gente se mete en esos temas. Es difícil porque solo en los dos técnicos que tiene Copeco cae todo el peso del trabajo y no pueden estarlo viendo todo. Para esto se deben realizar estudios previos y se debe invertir en ciencia”, puntualizó.