«Me quiero morir»: madre logra salir; hijos quedan atrapados en inundación

SAN PEDRO SULA. Una historia desgarradora llegó al equipo de Diario Tiempo Digital, y se trata de una madre que desesperadamente suplica por el regreso de sus hijos, quienes quedaron a la intemperie de Eta.

Honduras presenta una de las peores crisis climáticas de los últimos años, y son miles de personas que han sido marcadas con el sufrimiento, provocado por Eta, un fenómeno climático que ya deja daños incalculables en el país.

«Ya no aguanto esta desesperación, ya no la aguanto, no voy a soportar», externó la madre, mientras daba profundos suspiros, acompañados de lágrimas y dolor.

Se le consultó acerca del lugar donde quedaron los hijos y sostuvo que, «ellos están en un techo», en la entrada de la colonia Planeta.

Clamor de madre

«Yo quiero a mis niños, yo quiero a mis hijos, yo no quiero que les pase nada malo», externó la madre.

La madre relató que ella no quería abandonar a sus hijos, incluso se rehusaba a ser rescatada sin sus hijos. A pesar de que suplicó a los rescatistas para que regresaran por sus «pequeños», no lo hicieron, sostuvo la quebrantada mujer.

«Yo les decía que me montaran para ir a enseñarles, y no me hicieron caso hasta que oscureció», exteriorizó.

«Entraban pero no me los fueron a recoger, pero tal vez no vieron donde estaban ellos», mencionó.

«Hubieran dado prioridad a los niños y a las personas de la tercera edad. Los niños eran primero», vociferada la fémina, mientras sacudía su cuerpo, por la desesperación que la albergaba.

Dejó saber al equipo de TIEMPO Digital que, su niña tiene 5 años y su hijo 16. «Yo no se qué va a pasar», se cuestionaba en el relato. También contó: «Por milagro de Dios me salvé».

Por el pasaje que yo venía, una familia entera se quedó, se ahogó, no se salieron porque el portón estaba cerrado, y no les pudimos ayudar, dijo la mujer.

Con un rostro acongojado, lleno de lágrimas, dirigió su mirada hacia el reportero de Diario Tiempo, y le dijo: «Yo no quiero perder a mis hijos. Yo estoy sola aquí, yo no sé si mi familia se ahogó también, no sé nada de ellos».

«Me quiero morir», dijo al final de la entrevista, mientras su mirada se perdía en el desolador ambiente, dañado por Eta.

