Eta| Denuncia: COPECO impide ingreso de donaciones de hondureños en Atlanta

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hondureños residentes en Atlanta, Estados Unidos, denunciaron este martes que la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el gobierno de Honduras no les permiten la entrada de donaciones para personas afectadas por las inundaciones que provocó la depresión tropical Eta en el país, especialmente en el Valle de Sula.

A través de un video que difundieron en redes sociales, hondureños revelaron que están paralizadas debido a la negligencia del gobierno.

“No aceptan que se envíe si no es por COPECO. Ellos quieren tener la supremacía y el poder para regalarla a través de COPECO y no es así lo que la gente de Atlanta quiere. Lo que se desea es que los productos lleguen directamente a la gente afectada pero el gobierno y COPECO no quiere dar permiso para que los productos se entreguen directamente a las manos del pueblo”, señalaron los denunciantes.

Cabe indicar que son centenares de cajas con productos de primera necesidad que los hondureños en EE.UU. quieren enviar a Honduras.

“Tenemos todo parado por irresponsabilidad del gobierno hondureño. Lo único que nosotros queremos es que todos colaboremos”, aseguraron los connacionales.

De acuerdo con los hondureños residentes en Atlanta, la empresa Fuente Cargo se solidariza con Honduras para enviar los contenedores con la ayuda a los damnificados por Eta.

Piden a las iglesias hondureñas que se pongan en contacto con ellos

Por lo anterior, esa empresa y las otras instituciones religiosas que le apoyan solamente piden a las iglesias y organizaciones no lucrativas de Honduras que se pongan en contacto con ellos para que realicen los trámites de ingreso de las ayudas.

«Los productos deben llegar directamente al pueblo y no al gobierno porque lo que ellos quieren es aplaudir son los que están entregando. Nosotros no queremos eso. Queremos que lleguen a la verdadera necesidad, a las manos de las personas que tienen el problema», enfatizaron los compatriotas en el extranjero.

Cabe indicar que, entre las organizaciones involucradas para enviar la ayuda a los damnificados por el paso de Eta en Honduras, figura Fuentes Cargo Díaz Express, Hermanos Unidos y otras de los estados de Alabama, Carolina del Norte y Nueva York.

“Queremos hacer las donaciones a través de iglesia y organizaciones no lucrativas para que ellos se pongan en contacto Fuentes Cargo. Todo esto lo hacen de buena voluntad y buena fe”, concluyó el compareciente.

