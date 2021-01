Educación: 1 millón de alumnos siguen vinculados; hay 400 mil excluidos, dice PRICPHMA

TEGUCIGALPA-HONDURAS. De acuerdo con la Secretaría de Educación, alrededor de 1 millón 626 mil estudiantes se mantienen vinculados al sistema de enseñanza, sin embargo, dirigentes magisteriales aseguran que eran dos millones de alumnos pero de esa cantidad 400 mil quedaron excluidos debido a ineficacia de esa institución.

La subsecretaría de Educación, Gloria Menjívar, recordó este domingo que el gobierno decidió cerrar los centros de estudios debido a la pandemia de la COVID-19. No obstante, indicó que desarrollaron plataformas virtuales y abrieron espacios en 132 canales de televisión y radioemisoras para que se impartieran clases y así evitar la pérdida del año lectivo para los alumnos.

En cuanto a eso, la funcionaria dijo que “La vinculación se realizó por diferentes medios, entre ellos, las visitas domiciliarias de los docentes en aquellas situaciones en las que no había manera de contactar a los alumnos, a través de las sesiones virtuales, internet, de la radio y la televisión”.

En ese sentido, destacó que el sistema que integraron los mismos docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades locales, municipales y a nivel central llevaron a cabo un gran esfuerzo en todo este tiempo para impulsar los proyectos educativos.

“La oferta estuvo presente siempre en diciembre y enero para todos esos estudiantes que no tuvieron una vinculación temática. Ellos tomaron el aprendizaje de forma intermitente, no porque ellos lo hayan querido así, sino porque las condiciones no se los permitieron”, sostuvo la funcionaria.

De acuerdo con la subsecretaría de Educación, establecieron dos proyectos con el objetivo de buscar a todos esos muchachos que se desvincularon con el sistema y poder ayudarles en diciembre y enero a través de una metodología que denominaron campamentos lúdicos.

Educación espera que nivel de deserción baje

A través de ese proceso, Mejía expresó que esperan el nivel de deserción baje de los 350 mil estudiantes que se desvincularon de manera intermitente del sistema. “De todo lo anterior hay que rescatar que el sistema educativo se mantuvo vigente durante el 2020. Igualmente, seguirá vigente el resto del presente año”, aseguró.

De igual forma, indicó que para este 2021 adquirieron nuevas fortalezas porque tuvieron un aprendizaje y una producción de recursos didácticos bastante fuerte. “A través de una alianza con la Universidad Pedagógica logramos adquirir recursos didácticos y digitales. También nosotros pudimos producir herramientas didácticas en físico”, aseveró la personera.

Para finalizar, Menjívar señaló que para aquellos niños que están en zonas donde tuvieron mayor dificultad de comunicación implementarán metodologías semipresenciales.

«Ese proceso consistirá en que el docente haga una visita a la semana a dejar sus materiales. Así podrá asistir a los alumnos de manera intermitente pero constante”, concluyó.

Según las autoridades de Educación, cerca de 350 mil estudiantes se benefician con los campamentos lúdicos.

Unos 400 mil estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo

Sobre el tema, el secretario de la Juventud del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Onan Cálix, aseguró que son unos 400 mil estudiantes que quedaron excluidos del sistema educativo nacional.

«Nosotros logramos retener a 2 millones de estudiantes para que estuvieran vinculados en el sistema Educativo. Gracias al esfuerzo de los profesores y padres de familia logramos esto. Sin embargo, la Secretaría de Educación habla de 1 millón 625 mil estudiantes, pero ¿Dónde están esos 400 mil restantes?», preguntó el dirigente magisterial.

En ese sentido, Cálix dijo a TIEMPO Digital que todos esos 400 mil niños quedaron fuera del sistema educativo. «Unos porque no tienen acceso a ningún dispositivo electrónico y otros aunque tenga acceso a dispositivos electrónicos no tienen acceso a internet», señaló.

Para este año, el panorama es mayormente desalentador y si la Secretaría de Educación no implementa un plan la deserción de estudiantes aumentará.

«Cuando hablamos de un plan no hablamos de eso que dicen del plan semipresencial. Eso sería una farsa y un genocidio en contra de los estudiantes, docentes y padres de familia, porque mientras no exista una vacuna no se puede ir a los salones de clases bajo ninguna circunstancia ni presencial ni semipresencial», aseveró el entrevistado.

De acuerdo con el miembro del PRICPHMA, lo que la Secretaría de Educación debería estar haciendo es invertir en computadoras para los profesores, dispositivos electrónicos para los estudiantes y exigiéndole a las empresas de telefonía celular que proveen internet gratuito a los padres de familia, estudiante y docentes.