TEGUCIGALPA, HONDURAS. La estudiante hondureña Katie Samanta Murillo Brooks, quien reside en China, y se encuentra en cuarentena por temor al contagio de coronavirus en la ciudad de Yichang, publicó un corto vídeo en sus redes sociales.

La hondureña cursa una especialidad en la provincia de Hubei, en China, con estancia de tres años en el lugar.

Según el relato de la joven, puede tener comunicación con sus seres queridos únicamente por vía telefónica y redes sociales. Se le permite abrir la ventana de su habitación solo por dos horas al día.

El vídeo fue con el objetivo de lanzar un llamado de auxilio, a la vez, solicitando al Gobierno que le ayude a regresar a Honduras.

Este es el mensaje SOS que envía la estudiante hondureña

En sus redes sociales ella publicó un vídeo, «Hola, mi nombre es Katie Samanta Murillo Brooks, tengo 26 años de edad, y soy originaria de la Lima, Cortés. Actualmente estoy estudiando en China y por este medio le estoy pidiendo al Gobierno de Honduras que me ayude a evacuar. Las situaciones son muy difíciles».

Continuó, «llevo 22 días en cuarentena y no he podido salir de mi habitación por la prevención del el virus que se originó en Wuhan, China, la cual es nuestra ciudad vecina y nos estamos quedando sin alimentos, ni agua potable y por eso le estoy pidiendo al gobierno que me ayude, solo quiero regresar con mi familia».

Aseguró que solo el Gobierno hondureño podrá hacer que ella abandone el lugar en donde se ha mantenido en cuarentena, «ya que el estrés y la ansiedad no me dejan dormir bien y la mala alimentación me debilita y baja mis ánimos. Solo quiero regresar con mi familia y lo único que ellos quieren es que regrese, pero no hay manera, así que necesito de la ayuda del Gobierno para pode regresar a casa».